В Нур-Султане 27 июня ЦОНы не будут работать

Кто забронировал очередь заранее на субботу, придется перебронировать.

Согласно постановлению санитарного врача города Нур-Султан Жанны Пралиевой 27 июня будет временно приостановлена деятельность всех центров обслуживания населения в городе, в том числе специализированного и миграционного ЦОНа, сообщает zakon.kz.

Тем услугополучателям, кто забронировал очередь заранее на субботу 27 июня, придется перебронировать очередь. Бронировать очередь можно несколькими способами: через специальный сервис на портале электронного правительства egov.kz, через Telegram бот EgovKzBot2.0, а также по номеру 1414, - сообщили в Правительстве для граждан.

Напомним, что центры по обслуживанию населения временно изменили свой график работы. Согласно постановлению главного санврача города с 23 июня ЦОНы принимают граждан с понедельника по субботу включительно с 09.00 до 17.00.

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