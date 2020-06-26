Еще 84 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
Итого выздоровевших - 12304.
Фото : Хабар 2426 июня 2020, 15:03
84 человека выздоровели от КВИ в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Актюбинская область - 14,
Мангистауская область - 5,
Восточно-Казахстанская область - 1,
Атырауская область - 43,
Туркестанская область - 6,
Павлодарская область - 15.
Итого выздоровевших в Казахстане - 12304.
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