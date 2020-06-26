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Еще 84 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане 

Итого выздоровевших - 12304.

Фото : Хабар 2426 июня 2020, 15:03

84 человека выздоровели от КВИ в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Актюбинская область - 14,
Мангистауская область - 5,
Восточно-Казахстанская область - 1,
Атырауская область - 43,
Туркестанская область - 6,
Павлодарская область - 15.

Итого выздоровевших в Казахстане - 12304.


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