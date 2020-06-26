Жамбылские земледельцы используют меры господдержки

Аким области ознакомился с ходом полевых работ.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев побывал с рабочей поездкой в Жуалынском районе, где ознакомился с ходом полевых работ. Здешние земледельцы ежегодно получают хороший урожай. Трудятся они умело, стараются использовать механизмы поддержки, предусмотренные государственными программами, сообщает zakon.kz.

Глава региона первым делом посетил ТОО "Гамбург" в селе Нурлыкент. Хозяйство, которым руководит Егор Кох, специализируется на животноводстве и заготовке кормов. В агроформировании имеется 1253 гектара орошаемых земель, оснащенных дождевальными установками. Примерно 600 гектаров отведено под зерновые культуры. Здесь планируют собрать урожай, а потом засеять участок кукурузой. Глава региона оценил инициативу товарищества и пожелал успехов в работе.

Затем аким области побывал в крестьянском хозяйстве "Байтерек", которое занимается производством сельскохозяйственной продукции.

В основном выращиваем пекинскую капусту и белокочанную. Под овощную культуру отведено 11 гектаров земли. Спрос на нее высокий. Ежегодно обеспечиваем соседнюю Туркестанскую область и свой регион. Еще на 10 гектарах сажаем картофель и морковь. Проблем с поливом не испытываем, - поделился руководитель хозяйства Бактияр Калыбеков.

Бердибек Сапарбаев поинтересовался, как обстоит дело с субсидированием. Аким района Нарбай Ергебеков сообщил, что земледельцы получают удобрения и горюче-смазочные материалы, сложностей с субсидированием нет.

Затем глава региона ознакомился со строительством водопровода в селе Шакпак, осуществляемым в рамках программы развития регионов. Строительство ведет ТОО "Ақмешіт-Мелиоратор", в текущем году из республиканского бюджета выделено 164,1 миллиона тенге. Работы стартовали в апреле нынешнего года, завершить их планируется в следующем году. Бердибек Машбекулы предупредил представителей подрядной организации, что работы должны соответствовать проекту, а акиму района поручил следить за качеством услуг.

Затем глава региона посетил горнолыжный комплекс "Кара алма", инфраструктура которого возведена с расчетом на организацию летнего и зимнего отдыха. Работы по проведению инфраструктурных коммуникаций на объект закончены. Ведется строительство канатной дороги и 20 коттеджей. По плану строительство комплекса завершится в октябре. Планируется приобретение специальной техники для координации работы в зоне отдыха.

Аким области посетил также поля крестьянского хозяйства "Злиха" в селе Туктибай. Руководитель хозяйства Керимкул Бегалиев рассказал, что 70 гектаров отведено под картофель, 100 гектаров - под ячмень, на 147 га растут многолетние травы. По его словам, в хозяйстве используются органические удобрения для выращивания картофеля. Аким области высоко оценил методы хозяйствования и отметил, что нужно поставить это КХ в пример другим.

Затем Бердибек Машбекович ознакомился с состоянием сафлоровых полей крестьянского хозяйства "Боранды". С 50 гектаров здесь планируют получить 20 центнеров продукции. Нет сложностей и с реализацией продукции. Глава региона поручил Нарбаю Ергебекову оживить работу цеха при поддержке "СПК "Тараз".

Затем Бердибек Сапарбаев побывал в крестьянском хозяйстве "Қуана-Бер" в селе Кызыларык, которое открылось в прошлом году. Здесь отвели 11 гектаров под выращивание чеснока. У руководителя хозяйства Жаркына Калтаева четкие планы насчет продукции. Глава региона предложил районному акиму увеличить число хозяйств, выращивающих чеснок.

Рабочую поездку глава региона завершил в производственном кооперативе "Атамекен Бастау" в селе Актобе. Кооператив, функционирующий в рамках пилотного проекта по повышению благосостояния сельчан, засеял 1045 гектаров ячменем, 328 га - многолетними травами, 50 га - силосной кукурузой. По словам руководителя объединения Зайырбека Султанмуратова, благодаря технике, приобретенной за 93,8 миллиона тенге, удается справиться с большими объемами работы. К тому же, в рамках проекта эффективно осваиваются и приусадебные участки, стремительно растет поголовье скота. Аким области подчеркнул, что на кооператив возлагаются большие надежды.

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