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В Актюбинской области обсудили меры господдержки предпринимателей

В Актюбинской области обсудили меры господдержки предпринимателей, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 11:42 Фото: акимат Актюбинской области
Меры поддержки бизнеса рассмотрели в ходе совещания с участием акима области.

По словам руководителя управления предпринимательства Алмаса Салыкбаева, в рамках инструментов финансовой господдержки бизнеса в этом году был просубсидирован 1 291 проект из запланированных 1 700 проектов. На эти цели выделено 14,7 млрд тг. В разрезе районов Актюбинской области наибольшее число проектов получили финансовую поддержку в Алгинском, Мугалжарском, Хромтауском и Шалкарском районах.

С мая число зарегистрированных объектов МСП в регионе увеличилось на 1 103 единицы, а количество работающих увеличилось на 986 единиц.

В Актюбинской области обсудили меры господдержки предпринимателей, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 11:42

Фото: акимат Актюбинской облати

Большая часть работающих предприятий региона, а именно 31 324 ед. приходится на торговую сферу, 14 040 ед. — на сферу услуг, 10 129 ед. — на сельскохозяйственный сектор, транспорт и складирование — 6 023. ед., 4564 ед. в обрабатывающей промышленности и оставшиеся 22,2% в других отраслях.

Одним из направлений мер поддержки предпринимателей является включение в реестр социальных предпринимателей. В этом направлении предлагаются льготные кредиты под 7 процентов через фонд развития предпринимательства "Даму". Такой возможностью воспользовались 28 предпринимателей.

В Актюбинской области обсудили меры господдержки предпринимателей, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 11:42

Фото: акимат Актюбинской области

Также обеспечение недостающей инфраструктуры бизнес-проектов. В 2023 году региональный координационный совет одобрил 22 проекта на строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры. В этом году было одобрено 13 проектов на 552,0 млн тенге.

Алмас Салыкбаев сообщил о новой региональной программе развития предпринимательства – аналоге программы "Өркен", которую внедрили в прошлом году в Хромтау. Программа дает возможность предпринимателям оформить займ под минимальные проценты. На ее реализацию потребуется выделить из бюджета 1 млрд тенге. Возможность ее запуска для актюбинских бизнесменов для развития своего дела в планируют в 2025.

В Актюбинской области обсудили меры господдержки предпринимателей, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 11:42

Фото: акимат Актюбинской области

Заслушав информацию по предпринимаемым мерам по поддержке малого и среднего бизнеса в регионе аким области поручил усилить разъяснительную работу среди населения по государственной поддержке предпринимательства.

В Актюбинской области обсудили меры господдержки предпринимателей, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 11:42

Фото: акимат Актюбинской области

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