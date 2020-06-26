Что закроют в Алматы 27 и 28 июня

Общественный транспорт также прекратит свою работу в эти выходные.

В Алматы 27-28 июня вводятся дополнительные ограничительные меры, передает zakon.kz.

По поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева Комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции приняты дополнительные меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в городе.

Дополнительные ограничительные карантинные меры в городе Алматы вступают в силу с 00.00 часов 27 июня 2020 года до 00.00 часов 29 июня 2020 года.

Согласно принятому решению, в указанный период будет приостановлена деятельность крытых объектов с высокой степенью риска распространения коронавирусной инфекции, включая: - крупные торговые сети (продовольственные, непродовольственные), за исключением филиалов в формате "магазинов у дома";

- крытые рынки (продовольственные, непродовольственные, универсальные), торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые дома;

- объекты общественного питания, за исключением объектов на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального дистанцирования и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм;

- фитнес-центры.

Рынки могут возобновить свою деятельность 29 июня 2020 года (в понедельник).

Объектам общественного питания разрешена деятельность только на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального дистанцирования и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Общественный транспорт также прекратит свою работу в эти выходные.

Следует отметить, что на вышеперечисленных объектах будут проведены санитарно-профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Напоминаем, что в связи с дополнительными ограничительными мерами, гражданам рекомендуется ограничить передвижение по городу. Лицам, входящим в группу риска заражения, особенно пожилым горожанам, рекомендовано оставаться дома.

За нарушение противоэпидемических мероприятий предусмотрена персональная ответственность. Сотрудниками полиции будет усилено патрулирование города по соблюдению введенных ограничений в местах массового скопления населения.

При возникновении вопросов, граждане могут обратиться в общественную приемную Open Almaty по номеру 1308.

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