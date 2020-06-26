101 нечестного выпускника выгнали с ЕНТ в Алматы

Всего за 6 дней с 21 по 26 июня ЕНТ в Алматы сдали 3063 выпускника.

Заместитель руководителя Управления образования Алматы Кайрат Жуманов рассказал о том, как прошли первые дни сдачи ЕНТ в мегаполисе, передает ".

В Алматы школу закончили 9300 выпускников, по сравнению с прошлым годом их число увеличилось на 1000.

В этом году подали заявление на сдачу ЕНТ 14972 человека, в том числе 9047 – выпускники этого года и 5925 – выпускники колледжей и выпускники прошлых лет.

Тестирование прошло в бумажном виде по 5 предметам. Для профилактики заражения коронавирусом ЕНТ в этом году в Алматы провели на базе 6 университетов, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Сокращено вдвое количество находящихся в одной аудитории, расстояние между тестируемыми при запуске в аудитории и во время сдачи ЕНТ не менее 2 метров контролировалось лентами, были созданы условия для дезинфекции и проверки температуры, по 2 маски на каждого абитуриента.

Выпускников с температурой или признаками COVID-19 за эти дни на пунктах сдачи ЕНТ в Алматы обнаружено не было, - сказал Кайрат Жуманов.

Всего за 6 дней с 21 по 26 июня ЕНТ в Алматы сдали 3063 выпускника, 92% от ранее заявленного числа тестируемых. Из них пороговый балл набрали 1562, более 100 баллов набрали 245 выпускников, более 120 баллов набрали 32 выпускника, максимальные баллы – от 130 до 140, удалось набрать 7 выпускникам.

Нами предприняты меры по контролю за соблюдением академической честности среди сдающих ЕНТ. За 6 дней 101 выпускник был удален из пунктов сдачи ЕНТ за нарушение академической честности в Алматы, - отметил представитель Управления.

Завершится ЕНТ 5 июля.

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