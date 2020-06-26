Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

При дозировке в 5 мДж/см2 распространение вируса снижалось на 99% за шесть секунд. При повышении до 22 мегаджоулей вирус исчезал полностью за 25 секунд.

Ученые выяснили, как можно быстро уничтожить коронавирус, передает zakon.kz.

В Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета ученые выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп может быстро уничтожить коронавирус SARS-CoV-2. сообщает НТВ.

Один из авторов, доктор Энтони Гриффитс рассказал, что специалисты обрабатывали загрязненный вирусом материал различными дозами ультрафиолета и смогли высчитать, какое количество излучения необходимо для нейтрализации вируса.

Оказалось, что при дозировке в 5 мДж/см2 распространение вируса снижалось на 99% за шесть секунд. При повышении до 22 мегаджоулей вирус исчезал полностью за 25 секунд.

В апреле ученые из Франции установили температуру гибели коронавируса. Дезинфекция в большинстве лабораторий осуществляется при нагреве материалов до 60 градусов в течение часа, оказалось, что этого недостаточно для полного уничтожения SARS-COV-2.

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