Полицейских вызвали из-за играющих на улице детей. Они присоединились к веселью
Этот поступок оценили пользователи Сети.
Дети играли в футбол в своем районе в штате Огайо. Некто позвонил в полицию, чтобы разобраться с ситуацией. Об этом пишет The Indian Express, передает zakon.kz.
Однако полицейские присоединились к детям, вместо того, чтобы разогнать их.
Мать мальчиков Венди Браунс опубликовала видео в Instagram. Оценив поступок полицейских, она поблагодарила их за то, что позволили детям быть детьми.
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Женщина рассказала, что они поощряют игры детей на свежем воздухе. По ее словам, полицейский признался, что не знает, кто их вызвал. Однако они не могли выгнать ребят, а присоединились к ним.
Этот поступок также оценили и пользователи Сети, в то время, как в США идут протесты на фоне гибели Джорджа Флойда от рук полицейских, а также против полицейской жестокости.
Ранее американские полицейские пожаловались на неблагодарность со стороны жителей.
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