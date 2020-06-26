Полицейских вызвали из-за играющих на улице детей. Они присоединились к веселью

Этот поступок оценили пользователи Сети.

Дети играли в футбол в своем районе в штате Огайо. Некто позвонил в полицию, чтобы разобраться с ситуацией. Об этом пишет The Indian Express, передает zakon.kz.

Однако полицейские присоединились к детям, вместо того, чтобы разогнать их.

Мать мальчиков Венди Браунс опубликовала видео в Instagram. Оценив поступок полицейских, она поблагодарила их за то, что позволили детям быть детьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Wendy B (@just.wendyb) 20 Июн 2020 в 1:13 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Wendy B (@just.wendyb) 22 Июн 2020 в 12:58 PDT

Женщина рассказала, что они поощряют игры детей на свежем воздухе. По ее словам, полицейский признался, что не знает, кто их вызвал. Однако они не могли выгнать ребят, а присоединились к ним.

Этот поступок также оценили и пользователи Сети, в то время, как в США идут протесты на фоне гибели Джорджа Флойда от рук полицейских, а также против полицейской жестокости.

Ранее американские полицейские пожаловались на неблагодарность со стороны жителей.

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