Культ знания. Кто мы без этого?

Сегодня появилось такое понятие как "культ знаний". Это фундаментальнейший фактор успеха, не просто накопление, но и развитие способностей к самообразованию, это осознание ценности знаний как основы своего апгрейда.

Помнится наши родители, а теперь уже и мы сами, говорили нам в детстве "Учись, учись, и еще раз учись". На тот момент нам казалось все это угнетающим и скучным. Только позже мы по-настоящему начали осознавать, что сила любого индивидуума в знаниях, сила любой нации – в конкурентоспособности.

Сегодня появилось такое понятие как "культ знаний". Это фундаментальнейший фактор успеха, не просто накопление, но и развитие способностей к самообразованию, это осознание ценности знаний как основы своего апгрейда. И об этой личностной, ментальной и мозговой силе я бы хотел сегодня поговорить.

Далеко не секрет, что без такого фактора как знания в жизни можно и не достичь тех высот, о которых мечтал. Мы должны научить молодое поколение, своих детей наилучшим образом использовать этот дар знаний. В нынешний век социальных сетей, инфлюенсеров, зарубежных эстрадных артистов, блогеров с многомиллионными подписчиками молодежь, пытаясь подражать, культивируют их. А культ должен быть другим, и это далеко не современные культы личности, культы красоты, религии и так далее.

Но для идеального начала мы сами должны принять, что формировать свою личность, совершенствовать отношения с людьми, быть успешным, вырасти по карьере, нам помогут только знания, и ничего другого, вроде связей, денег и еще чего-то меркантильного. Нам, взрослым гражданам, нужно понять, что надеяться мы можем только на свою семью, здоровье и свои мозги.

В современном мире знание уже стало выживающим инструментом, сама жизнь не перестает нас учить. Она преподает нам уроки, и нравится нам это или нет, но это тоже знания. Буквально каждый день мы, сами того не замечая, узнаем что-то новое: что чай не отстирывается, потому что в его составе мощный краситель танин и его можно отстирать особым образом; что Казахстан впервые за шесть лет достиг рекордного роста экономики (по итогам прошлого года). А сколько еще мы получаем информации посредством нашей деятельности, от наших детей, с помощью информационных порталов. Какой информационный поток обливается на нас через социальные сети, во время просмотре телевизоров и так далее. И здесь лишь вопрос в том, фильтруем ли мы те данные, воспринимаем ли мы их как надо и позволяем ли себе запоминать.

Знания несомненно также приходят из опыта на протяжении всей нашей жизни. Поэтому нужно продолжать учиться, сколько бы нам не было лет. А наш мозг поможет в этом, это его природная задача – невероятно эффективно собирать и хранить ту информацию, которую мы позволим. Не зря же его емкость 4 терабайта, скорость нервного импульса 274 км/ч, а генерация электрических импульсов за одни сутки больше, чем все телефоны мира, вместе взятые. И это тоже знания, о которых вы наверняка не знали, как и я до подготовки этого материала.

Задумайтесь, а для чего люди создавали наскальные рисунки, книги, уже в современности компьютеры и его комплектующие. Первоначальное их предназначение – передача знаний. Технологии дают нам доступ к бесконечному количеству возможностей обучаться онлайн. Это и есть фундаментальное преимущество человека над всеми остальными существами: человеческое знание передается через историю, накапливается и быстро растет. Приобретая именно знания, мы создаем смысл и цель в нашей жизни. Это ведь так азартно: узнавая что-то, мы получаем не только ответы, но и ряд вопросов, которые ведут нас глубже по информационному колодцу.

Посмотрите, к чему привели нас знания: наши доктора настолько любознательные и успешные в этом, что мы побеждаем те болезни, которые 50 лет назад убивали; наши учителя выращивают детей, знающих много больше, чем любой взрослый; наши фермеры так набрались опыта, что кормят многомилионное население.

Существует два способа использования термина "знания". Первое – это знания выполнения какой-либо задачи, например, починка крана, езда на велосипеде, установка программы на компьютер. Это процедурные знания. Их также называют практическими или неявными знаниями, подразумевающими опыт или умение делать определенные обязанности. Второе – это знания о чем-либо, например, "Из 105 элементов таблицы Менделеева в недрах Казахстана выявлено 99 элементов" или "На сегодня на планете насчитывается 252 страны". Это уже пропозициональные знания, знания какого-то факта, положения вещей или дел в мире. Как бы ни были важны процедурные знания в нашей повседневной жизни, именно пропозициональные знания интересуют людей и находятся в центре внимания, как в этой колонке, так и в кругу общества. Есть еще много категорий классификации знаний вроде индивидуальных, коллективных, "уровня абстракции" и так далее. Но эта сложная система пригодится, возможно, только студентам, ученым или другим по-настоящему интересующимся.

Всего лишь используя знания и именно пропозициональны, можно стать конкурентоспособным, лучшим кандидатом. Ключевым атрибутом на протяжении всей жизни должны быть знания. Этот непрерывный процесс будет только стимулировать и расширять личностные возможности. Не зря теоретики-практики убеждены, что мы знаем больше, чем можем сказать, что знаем. К примеру, те же кодексы, правила поведения, инструкции по применению в отрыве от практики не имеющие никакого смысла.

Многие не осознают этого, но наши навыки и знания являются бесценной интеллектуальной собственностью. Знания делают нас конкурентоспособными. Для роста своего потенциала и жизненных способностей нам следует получать не только формальное образование, но и каждодневный опыт. Знания – это товар, который мы обмениваем на свое экономическое процветание. Они не только делают нас лучше, они продвигают нашу карьеру, а там и способствуют глобальному улучшению, прогрессу государства.

И не важно, что происходит в мире и твоей жизни, знания – это актив, который никогда не отнимут у вас. Как только вы познаете это и культивируете знания, они станут одним из столпов успеха и счастья.

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