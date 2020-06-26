В Алматы экстренная операция спасла жизнь 80-летнего пациента с Covid-19

Счет шел на минуты.

В Алматы 80-летнего пациента доставили из Дома ветеранов в отделение реанимации Городского кардиологического центра в тяжелом состоянии с жалобами на кратковременную потерю сознания, головокружение, чувство нехватки воздуха, дискомфорт за грудиной, передает zakon.kz.

По информации управления общественного здоровья, по электрокардиографии врачами выявлена полная блокада проводящей системы, сердце билось с частотой 27 ударов в минуту при норме 60-80 ударов.

Оказалось, что пациент уже несколько лет живет с искусственным водителем ритма сердца - электрокардиостимулятором.

В отделении реанимации экстренно, так как счет шел на минуты, кроме того страдал головной мозг, была установлена временная эндокардиальная стимуляция, после чего частота сердечных сокращений нормализовалась. На следующий день интервенционные аритмологи провели операцию по замене устройства.

Если бы во время не оказанная медицинская помощь все могло бы обернуться летальным исходом. При поступлении у пациента была выявлена двусторонняя пневмония, был взят анализ, который показал положительный результат Covid-19. Данный диагноз усложнял ход операции, однако наши специалисты справились, — рассказал главврач Алмат Кодасбаев.

При проверке работы имеющегося у больного устройства выявлено полное истощение его батареи.

После операции в удовлетворительном стабильном состоянии мужчина переведен в инфекционный госпиталь для лечения от коронавирусной инфекции.

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