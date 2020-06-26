В Акмолинской области в выходные дни усилят ограничительные меры

Запрещается навещать соседей, знакомых, родственников и коллег.

Согласно постановлению главгоссанврача Акмолинской области на территории региона в выходные дни 27-28 июня усиляются ограничительные меры, передает zakon.kz.

Ограничительные мероприятия проводятся в выходные дни с 00:00 часов 27 июня до 24:00 часов 28 июня.

В постановлении говорится следующее:

Физическим и юридическим лицам, субъектам предпринимательства независимо от организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности обеспечить организацию и проведение противоэпидемических мероприятий по соблюдению усиленного санитарнодезинфекционного режима, и дальнейшее соблюдение карантинных мероприятий на предприятиях, учреждениях и организациях.

Жителям Акмолинской области:

- строго ограничить выход из дома лицам старше 65 лет без крайней необходимости;

- ограничить передвижение детей до 14 лет без сопровождения взрослых;

- ограничить посещение общественных мест: парков, скверов, набережных;

- не допускать проведение семейных мероприятий по месту проживания;

- не допускать визиты соседей, знакомых, родственников, коллег;

- при проведении похоронных мероприятий не допускать скопление более 30 человек (членов семьи) с сохранением дистанции не менее 2 метров;

- при появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чихание, температура до 38° С) незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту прикрепления, без посещения медицинских организаций, путем вызова участкового врача, при повышении температуры тела более 38°С путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103;

Акимату Акмолинской области, акимам районов и городов Кокшетау, Степногорск обеспечить:

- недопущение проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и др. с возможным массовым скоплением людей на территории населенных пунктов;

- недопущение аренды частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий;

- с 22:00 часов до 06:00 часов строго ограничить передвижение жителей и автотранспорта, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательные и аварийно-технические службы, а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения без посторонних лиц и членов семьи;

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