Минздрав Казахстана опроверг слухи про угрозы уволить главврачей от нового министра
В социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространяется фейк.
Фото : -26 июня 2020, 21:36
Министерство здравоохранения Казахстана опровергла информацию о том, что новый министр здравоохранения провел селекторное совещание, в котором отругал и угрожал уволить главных врачей и руководителей УЗ за негатив в социальных сетях, не соответствует действительности, передает zakon.kz.
В настоящее время в социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространяется информация о том, что новый министр здравоохранения сегодня провел селекторное совещание, в котором отругал и угрожал уволить главных врачей и руководителей УЗ за негатив в социальных сетях.
⠀
Министерство здравоохранения РК официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности, - говорится в сообщении ведомства.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5029536-3b05b1bae2116870de473c33d353c94b
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...