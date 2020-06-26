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Минздрав Казахстана опроверг слухи про угрозы уволить главврачей от нового министра

В социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространяется фейк.

Фото : -26 июня 2020, 21:36

Министерство здравоохранения Казахстана опровергла информацию о том, что новый министр здравоохранения провел селекторное совещание, в котором отругал и угрожал уволить главных врачей и руководителей УЗ за негатив в социальных сетях, не соответствует действительности, передает zakon.kz.

В настоящее время в социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространяется информация о том, что новый министр здравоохранения сегодня провел селекторное совещание, в котором отругал и угрожал уволить главных врачей и руководителей УЗ за негатив в социальных сетях.

Министерство здравоохранения РК официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности, - говорится в сообщении ведомства.


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