Черногория вернулась в жесткий карантин

Спустя два дня после массовых беспорядков правительство страны ввело запрет на массовые собрания и комендантский час в двух городах.

Правительство Черногории возобновило действие ранее отмененных жестких карантинных ограничений из-за вспышки коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

В рамках карантина снова запрещены спортивные соревнования и тренировки, а также общественные собрания на открытом воздухе.

Также запрещены богослужения вне церквей. Во время похорон на кладбищах разрешается присутствовать только членам семьи.

Кроме того, в двух муниципалитетах на севере страны введен комендантский час с 18:00 до 5:00.

Черногорская экономика значительную часть доходов получает от туризма вдоль своего побережья Адриатического моря. Поэтому страна объявила себя свободной от коронавируса 25 мая.

Число заразившихся коронавирусом начало расти 10 дней назад. С тех пор власти сообщили о 100 новых случаях. Ранее число заразившихся COVID-19 составляло 424 человека.

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