Меркель призвала Европу задуматься о мире без лидерства США

Канцлер Германии надеется на сохранение оборонного сотрудничества с США.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, европейские страны должны серьезно поразмыслить над новой реальностью, в которой Вашингтон не стремится исполнять роль мирового лидера, как прежде.

Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим, - заметила канцлер в интервью The Guardian.

Ее слова стали ответом на заявления президента США Дональда Трампа, который ранее объявил о своем решении сократить контингент в Германии с 35 до 25 тыс. человек, поскольку Берлин недостаточно тратит на оборону в рамках НАТО. По информации европейских и американских СМИ, это решение было принято без каких-либо консультаций с ФРГ или другими странами альянса. Позже госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Германском фонде Маршалла в Брюсселе, заявил, что вывод войск из Германии станет частью процесса стратегической переоценки размещения американских военных по всему миру - в Африке, Азии и Европе.

Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но также интересы США. Мы в Германии знаем, что мы должны тратить больше на оборону, мы достигли значительного увеличения [расходов] за последние годы и мы продолжим этот путь для наращивания нашего военного потенциала, - сказала Меркель.

Она при этом выразила надежду на сохранение оборонного сотрудничества с США.

Посмотрите на мир, на Китай или Индию. Есть веские основания сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонтику. Но, конечно, Европа должна нести большее бремя [расходов], чем во время холодной войны, - заявила она.

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