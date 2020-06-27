Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 20 000
Всего в стране выявлено 20319 заболевших.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 26 июня 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 569 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 2,9 %) среди симптомных носителей, из них:
город Нур-Султан – 47 (1,3%), город Алматы – 73 (2,1%), город Шымкент – 58 (3,9%), Акмолинская область – 20 (4,8%), Актюбинская область – 33 (4,6%), Алматинская область – 17 (2,6%), Восточно-Казахстанская область – 40 (6,6%), Жамбылская область – 13 (2,0%), Западно-Казахстанская область – 40 (3,1%), Карагандинская область – 48 (2,3%), Костанайская область – 31 (7,4%), Кызылординская область – 11 (1,8%), Мангистауская область – 5 (1,1%), Павлодарская область – 37 (6,2%), Северо-Казахстанская область – 37 (12,3%), Туркестанская область – 59 (8,3%)
Всего в стране подтверждено 20319 случаев, из них:
в городе Нур-Султан - 3660,
в городе Алматы - 3622,
в Карагандинской области - 2128,
в Атырауской области - 1584,
в городе Шымкент - 1540,
в Западно-Казахстанской области - 1345,
в Туркестанской области - 773,
в Актюбинской области - 749,
в Алматинской области - 662,
в Жамбылской области - 660,
в Восточно-Казахстанской области - 649,
в Павлодарской области - 630,
в Кызылординской области - 626,
в Мангыстауской области -467,
в Костанайской области - 451,
в Акмолинской области - 434,
в Северо-Казахстанской области - 339.
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