Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 20 000

Всего в стране выявлено 20319 заболевших.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 26 июня 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 569 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 2,9 %) среди симптомных носителей, из них:

город Нур-Султан – 47 (1,3%), город Алматы – 73 (2,1%), город Шымкент – 58 (3,9%), Акмолинская область – 20 (4,8%), Актюбинская область – 33 (4,6%), Алматинская область – 17 (2,6%), Восточно-Казахстанская область – 40 (6,6%), Жамбылская область – 13 (2,0%), Западно-Казахстанская область – 40 (3,1%), Карагандинская область – 48 (2,3%), Костанайская область – 31 (7,4%), Кызылординская область – 11 (1,8%), Мангистауская область – 5 (1,1%), Павлодарская область – 37 (6,2%), Северо-Казахстанская область – 37 (12,3%), Туркестанская область – 59 (8,3%)

Всего в стране подтверждено 20319 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 3660,

в городе Алматы - 3622,

в Карагандинской области - 2128,

в Атырауской области - 1584,

в городе Шымкент - 1540,

в Западно-Казахстанской области - 1345,

в Туркестанской области - 773,

в Актюбинской области - 749,

в Алматинской области - 662,

в Жамбылской области - 660,

в Восточно-Казахстанской области - 649,

в Павлодарской области - 630,

в Кызылординской области - 626,

в Мангыстауской области -467,

в Костанайской области - 451,

в Акмолинской области - 434,

в Северо-Казахстанской области - 339.

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