Казахстанский фильм "Томирис" выйдет в прокат в Японии, Корее и некоторых странах Европы

Также права показа киноленты приобрели компании Ближнего Востока, Сингапура, Румынии и Турции.

Казахстанский фильм "Томирис" продолжает завоевывать сердца зрителей по всему миру, сообщает zakon.kz.

Международный дистрибьютор прав показа киноленты Акана Сатаева о царице великой степи – компания Arclight Films сообщила о сделках, состоявшихся в Каннах во время международного кинорынка Marché Du Film.

В итоге проведенных переговоров права показа кинокартины были приобретены компаниями: Blue Swan для Италии, SND Films для Франции, Art Mood для Испании, AT Entertainment для Японии, Gulf Film для Ближнего Востока, Challan для Южной Кореи, Paradise/MGN для СНГ, Shaw для Сингапура, Program 4 Media для Румынии и Siyah Bayez Movies для Турции, говорится в сообщении пресс-службы киностудии "Казахфильм".

Ранее в этом месяце компания Arclight объявила о том, что права на этот фильм для США были выкуплены компанией Well Go USA.

Напомним, фильм посвящен событиям VI в. до н.э. и рассказывает историю жизни великой царицы степи – легендарной Томирис. Из маленькой девочки ей суждено стать искусным воином, пережить потерю близких людей, отомстить предателям и объединить сакские племена под своей властью.

Кинолента снята киностудией "Казахфильм" при участии компании Sataifilm по заказу Министерства культуры и спорта РК.

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