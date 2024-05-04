Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В казахстанском прокате стартовал показ аниме-фильма

Аниме, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 08:44 Фото: Instagram/pieceofmagicentertainment
С 26 апреля в казахстанском прокате стартовал показ анимационного фильма "Семья шпиона: Код "белый", сообщает Zakon.kz.

Сюжет рассказывает о новом задании, которое поручается непревзойденному шпиону под кодовым именем Сумрак. Параллельно с этим, его приемная дочь Аня участвует в школьном кулинарном конкурсе, победа в котором поможет продвинуться вперед в рамках основной операции "Неясыть". Сумрак решает помочь дочери в ее начинаниях и предлагает приготовить специфический десерт, который должен покорить гастрономические вкусы главных судей. Это редкое и старомодное лимонное блюдо.

Непривыкший делать что-то наполовину, главный герой отправляется за рецептом к знаменитому шеф-повару. У него он хочет получить необходимые секретные ингредиенты и уникальные кулинарные приемы. Но, как это принято в шпионских сюжетных линиях – все пошло не по плану.

Японские фанаты посмотрели фильм еще в декабре прошлого года. До казахстанских любителей аниме картина добралась в конце апреля. Между прочим – самое время провести праздничные выходные вместе с семьей.

А еще, на YouTube-канале 20th Century Studios вышел финальный трейлер фильма "Планета обезьян: Новое царство".

Читайте также

США
Виктория Бекхэм поздравила мужа с днем рождения
Одежда
Зендея надела дизайнерский наряд бывшей жительницы Алматы
Музыка
Рэпер воспел проблему лысеющих мужчин
Алия Абди
Япония 2024 год Досуг Кинотеатры Аниме Мультфильмы Отдых с детьми
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
В Казахстане изменится информация в удостоверении личности
В Казахстане изменится информация в удостоверениях личности
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: