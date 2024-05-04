В казахстанском прокате стартовал показ аниме-фильма

С 26 апреля в казахстанском прокате стартовал показ анимационного фильма "Семья шпиона: Код "белый", сообщает Zakon.kz.

Сюжет рассказывает о новом задании, которое поручается непревзойденному шпиону под кодовым именем Сумрак. Параллельно с этим, его приемная дочь Аня участвует в школьном кулинарном конкурсе, победа в котором поможет продвинуться вперед в рамках основной операции "Неясыть". Сумрак решает помочь дочери в ее начинаниях и предлагает приготовить специфический десерт, который должен покорить гастрономические вкусы главных судей. Это редкое и старомодное лимонное блюдо.

Непривыкший делать что-то наполовину, главный герой отправляется за рецептом к знаменитому шеф-повару. У него он хочет получить необходимые секретные ингредиенты и уникальные кулинарные приемы. Но, как это принято в шпионских сюжетных линиях – все пошло не по плану.

Японские фанаты посмотрели фильм еще в декабре прошлого года. До казахстанских любителей аниме картина добралась в конце апреля. Между прочим – самое время провести праздничные выходные вместе с семьей.

А еще, на YouTube-канале 20th Century Studios вышел финальный трейлер фильма "Планета обезьян: Новое царство".