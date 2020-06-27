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День Абая предлагают учредить в Казахстане

Казахстанцев призывают принять участие в обсуждении.

Фото : kostanaytv.kz27 июня 2020, 11:15

Министерство культуры и спорта Казахстана предложило учредить новый праздник - День Абая, передает zakon.kz.

Проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА"

Перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением: дополнить пунктом 22-1 следующего содержания: "22-1. День Абая – 10 августа", - говорится в тексте.

Публичное обсуждение продлится до 13 июня 2020 года.

В этом году в Казахстане отмечается 175-летие великого поэта и просветителя Абая Кунанбаева.


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