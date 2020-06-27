День Абая предлагают учредить в Казахстане

Казахстанцев призывают принять участие в обсуждении.

Министерство культуры и спорта Казахстана предложило учредить новый праздник - День Абая, передает zakon.kz.

Проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА"

Перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением: дополнить пунктом 22-1 следующего содержания: "22-1. День Абая – 10 августа", - говорится в тексте.

Публичное обсуждение продлится до 13 июня 2020 года.

В этом году в Казахстане отмечается 175-летие великого поэта и просветителя Абая Кунанбаева.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!