День Абая предлагают учредить в Казахстане
Казахстанцев призывают принять участие в обсуждении.
Фото : kostanaytv.kz27 июня 2020, 11:15
Министерство культуры и спорта Казахстана предложило учредить новый праздник - День Абая, передает zakon.kz.
Проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА"
Перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением: дополнить пунктом 22-1 следующего содержания: "22-1. День Абая – 10 августа", - говорится в тексте.
Публичное обсуждение продлится до 13 июня 2020 года.
В этом году в Казахстане отмечается 175-летие великого поэта и просветителя Абая Кунанбаева.
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