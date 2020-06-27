Землетрясение зарегистрировано близ Алматы

Землетрясение зарегистрировано 27 июня в 9:17.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 27 июня 2020года в 9:17 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 320 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.2.

Магнитуда MPV 4.1.

Координаты эпицентра 40.81° с.ш. 79.04° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!