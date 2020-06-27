Землетрясение зарегистрировано близ Алматы
Землетрясение зарегистрировано 27 июня в 9:17.
Фото : 24kz27 июня 2020, 11:22
Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 27 июня 2020года в 9:17 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 320 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 10.2.
Магнитуда MPV 4.1.
Координаты эпицентра 40.81° с.ш. 79.04° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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