В Казахстане будут отслеживать международные автомобильные перевозки
Токаев подписал дополнения в закон "Об автомобильном транспорте".
Фото : tms-log27 июня 2020, 11:52
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан "Об автомобильном транспорте", сообщает zakon.kz.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан "Об автомобильном транспорте" по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок", - сообщается на сайте Акорды.
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