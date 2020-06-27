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В Казахстане будут отслеживать международные автомобильные перевозки

Токаев подписал дополнения в закон "Об автомобильном транспорте".

Фото : tms-log27 июня 2020, 11:52

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан "Об автомобильном транспорте", сообщает zakon.kz.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан "Об автомобильном транспорте" по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок", - сообщается на сайте Акорды.


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