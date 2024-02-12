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Законодательство РК

В Казахстане изменились правила разрешительной системы автомобильных международных перевозок

В Казахстане изменились правила разрешительной системы автомобильных международных перевозок Фото: freepik
Министр транспорта приказом от 9 февраля 2024 года внес дополнения в Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении и приостановлении его структурного элемента, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах применения разрешительной системы автомобильных перевозок в РК действие подпункта 6 пункта 19 приостанавливается до 1 января 2025 года.

В нем говорится, что территориальными органами отечественным перевозчикам иностранные разрешения на нерегулярную перевозку пассажиров и багажа, на перевозку грузов выдаются при отсутствии факта использования отечественным перевозчиком иностранного разрешения на автотранспортное средство, не указанное в карточке допуска данного перевозчика, в течение последних шести месяцев.

При это пункты о том, что разрешения указанным перевозчикам выдаются при распределений иностранных разрешений системой автоматического распределения иностранных разрешений; а а также при уплате суммы сбора в течение пяти рабочих дней со дня направления отечественному перевозчику уведомления – действуют до 1 января 2025 года.

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что требования части второй пункта 48 и пункта 51 настоящих правил не распространяется на перевозчиков, зарегистрированных в государствах-членах Евразийского экономического союза, в случаях если перевозка груза на/с территорию РК, выполняется последовательно несколькими перевозчиками с перегрузкой (погрузкой/выгрузкой) или заменой тягача при наличии отечественных разрешений предыдущего перевозчика.

В первом случае (пункт 48) говорится, что не допускается перегрузка на территории страны, не являющейся пунктом отправления или назначения груза из третьих стран на территорию РК, груза, таможенный транзит которого еще не завершен, на казахстанское автотранспортное средство, а равно на автотранспортное средство, которое не зарегистрировано в стране регистрации первоначального перевозчика.

Во втором (пункт 51) – при осуществлении перевозки грузов на территорию РК замена тягача или грузового автомобиля допускается на другой тягач или грузовой автомобиль, который зарегистрирован в государстве регистрации перевозчика. 

Приказ вводится в действие с 21 февраля 2024 года.

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Лариса Черненко
Министерство транспорта РК Казахстан
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