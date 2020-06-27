Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 158 случаев с летальным исходом.

В Казахстане зарегистрированы 8 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан

Мужчина 1959 года рождения

Мужчина 1947 года рождения

Мужчина 1943 года рождения

Мужчина 1954 года рождения

Женщина 1976 года рождения

Женщина 1942 года рождения

Женщина 1948 года рождения

Мужчина 1955 года рождения

Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции.

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 158 случаев с летальным исходом.

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