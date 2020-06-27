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В Казахстане зарегистрированы 8 случаев с летальным исходом

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 158 случаев с летальным исходом.

Фото : zakon.kz.27 июня 2020, 13:46

В Казахстане зарегистрированы 8 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан
Мужчина 1959 года рождения
Мужчина 1947 года рождения
Мужчина 1943 года рождения
Мужчина 1954 года рождения
Женщина 1976 года рождения
Женщина 1942 года рождения
Женщина 1948 года рождения
Мужчина 1955 года рождения

Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции.

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 158 случаев с летальным исходом.


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