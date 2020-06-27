Китай предупредил США об угрозе возобновления торговой войны

Власти КНР считают неприемлемым вмешательство США в Гонконге и на Тайване.

Торговая война между США и Китаем может возобновиться из-за вмешательства Вашингтона в дела Пекина, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом китайские власти предупредили американских коллег, пишет The Wall Street Journal.

Власти КНР считают неприемлемым вмешательство США в Гонконге и на Тайване. Пекин заявил, что пока намерен выполнять свои обязательства по первой фазе торговой сделки, но планы по увеличению объемов закупок американской продукции окажутся под угрозой, если вмешательство США в китайские дела на прекратится.

По словам источника издания, Ян Цзечи подтвердил, что Китай намерен выполнять свои обязательства по первой фазе торговой сделки, но подчеркнул, что стороны должны "работать вместе". Как говорится в материале, китайская сторона дала понять, что американское вмешательство во внутренние дела страны может помешать выполнению планов властей КНР по увеличению объемов закупок продукции из США.

Церемония заключения соглашения по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 млрд долларов в течение первого года действия соглашения и на 123,3 млрд долларов в течение второго года. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других товарах. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.

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