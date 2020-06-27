Аптеки будут продавать не больше двух-трех пачек лекарств на руки

Ограничения будут касаться 6-7 наименований.

Фейки в социальных сетях и самолечение со стороны граждан привело к ажиотажу в аптеках. Об этом рассказал координатор акимата Алматы по обеспечению лекарственными препаратами Зангар Салимбаев, передает zakon.kz.

По его словам, чтобы обеспечить жителей лекарствами, было принято решение отпускать по две-три пачки лекарства на руки.

На определенные [жаропонижающие] виды лекарств есть повышенный спрос со стороны населения. Допустим человеку нужно всего две пачки парацетамола, а он берет 20 пачек. Если вы помните, ситуация с масками была такая же. Они были в достаточном количестве в городе, однако люди приходили в аптеки и покупали про запас. Аналогичная ситуация и сейчас. Поставки лекарств будут бесперебойными, но нужен контроль, чтобы в одни руки не попадало большое количество препаратов, - сказал Салимбаев.

Президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Казахстана Марина Дурманова отметила, что на сегодняшний день не имеется нормативно-правовых актов которые регламентируют отпуск лекарств на одни руки.

Решение об этом было согласовано с акиматом и департаментом контроля и качества товаров и услуг. Это не потому, что мы не хотим обеспечивать людей лекарствами. А потому, что так не должно быть, - сказала она.

Марина Дурманова отметила, что при из 20 пачек парацетамола будет использовано всего несколько.

Нужно понимать, что у каждого лекарственного средства есть определенный срок годности. Если людям они затем не понадобятся, эти лекарства выбросят, - подчеркнула Дурманова.

Зангар Салимбаев проинформировал, что такие ограничения будут касаться 6-7 наименований.

Парацетамол, сомамед и другие виды лекарств, которые скупают люди. Мы приняли решение, что будет ограничивать в продаже эти лекарства, но они будут поступать в аптеки города в достаточном количестве для удовлетворения спроса, - отметил Салимбаев.

Спикеры призвали людей не заниматься самолечением, не скупать все лекарства. При появлении симптомов они настоятельно рекомендовали обратиться в ПСМП.

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