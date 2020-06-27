Арыс: воспоминания участников событий

Непосредственные участники рассказали о тех событиях.

Документальный фильм "Арыс. Неизвестные герои" опубликовало Министерство обороны Казахстана, передает zakon.kz.

Свои истории в те страшные дни рассказали непосредственные участники. Люди которые продолжали исполнять свой долг и спасали людей несмотря на опасность.

Все вперемешку, рев, гул, осколки. От твердой поверхности рикошетом отлетало все. Поэтому давал команду людям, чтобы уходили по пахоте. Там хоть осколки не отлетали и люди не пострадали... Действовали по инструкции, не потеряли самообладания. Главное, людей спасли, - рассказал один из военнослужащих.

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