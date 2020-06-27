Дочь политика попросила людей не голосовать за него

Ее отец заявил, что испытывает гордость за дочку, которая "готова высказать и отстаивать свое мнение".

Стефани Риган, дочь кандидата от Республиканской партии Роберта Ригана, баллотирующегося на пост представителя штата Мичиган, просит людей не голосовать за него, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Мужчина отличается крайне консервативными взглядами, которые его родная дочь Стефани не может разделить. Согласно его веб-сайту, Роберт "верующий христианин", который выступает против абортов и любых форм контрацепции.

Он также скептично настроен к вопросам изменения климата, а также системного расизма. По его мнению, Дональд Трамп "сделал для афроамериканцев больше, чем любой президент США за 20 лет". Роберт Риган также высказался о движении Black Lives Matter, описав его, как "марксисткую группу".

Если вы живете в Мичигане и вам больше 18 лет, ради Бога, не отдавайте свой голос за моего отца, - написала Стефани в Twitter.

Этот твит набрал популярность в Сети. На момент написания материала публикация собрала 188 тысяч лайков и около 40 тысяч репостов. Пользователи соцсети поддержали Стефани, изучив взгляды ее отца.

Позже ее отец заявил, что испытывает гордость за дочку, которая "готова высказать и отстаивать свое мнение".

Однако в интервью изданию The Hill Роберт также сказал, что ее дочь втянулась в марксисткую, коммунистическую идеологию после окончания университета.

Многие студенты в этих либеральных университетских кампусах, таких как Университет Колорадо, Техасский университет и университет в Остине, они просто втягиваются в эту марксистскую, коммунистическую идеологию, и мы с ней просто не сходимся во взглядах, когда речь заходит о социализме, коммунизме и марксистской философии, - сказал Роберт.

Мужчина добавил, что он вообще не верит в системный расизм.

Я не говорю, что не существует препятствий, которые нам нужно преодолеть. Но их приходится преодолевать всем, - подчеркнул Риган.

Оценивая политические взгляды по шкале от 1 до 10, Роберт поставил себе 10 баллов, а дочери дал ноль.

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