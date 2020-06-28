Мороженое будет полезнее, если соблюдать пять важных правил - диетолог

Благодаря большому количеству витаминов, минералов оно считается одним из самых полезных лакомств.

Мороженое является одним из самых легких десертов в летние месяцы, который при его умеренном потреблении может принести много пользы, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

Об этом рассказал диетолог, нутрициолог Нур Эджем Байды Озман.

Благодаря большому количеству витаминов, минералов и веществ, которые содержатся в мороженом, таких как прежде всего кальций и белок, витамины B1, B2, B12, А, а также магний и фосфор, оно считается не только вкусным, но и одним из самых полезных лакомств.

Мороженое - один из немногих продуктов, которые разрешают употреблять после операции на миндалинах. Мороженое способствует сужению сосудов, тем самым уменьшая риск кровотечения.

Озман обращает внимание на пять важных правил, которые следует учитывать при употреблении мороженого:

- Хотя это один из самых легких десертов, мороженое содержит значительное количество сахара. Поэтому по возможности лучше воздержаться от употребления мороженого в вечерние часы. Ешьте мороженое днем, после чего старайтесь компенсировать количество полученных калорий физической активностью.

- Не отдавайте предпочтение мороженому в рожке. Благодаря этому вы убережете себя от некоторого количества лишних углеводов.

- Если вы хотите получить пользу от мороженого как от легкого десерта, не смешивайте его с другими сладостями. В противном случае мороженое принесет больше вреда, чем пользы.

- Не ешьте мороженое натощак. Ведь одного-двух шариков мороженого может не хватить, чтобы утолить голод. Старайтесь потреблять мороженое через один-два часа после протеиносодержащей еды, когда уровень сахара в крови относительно стабилен. Таким образом вы, с одной стороны, съедите меньше мороженого, с другой - предотвратите возможное возникновение гипогликемии или сахарного криза впоследствии.

- Избегайте добавок, таких как ароматизированные сиропы, шоколад, фундук, фисташки. В таком случае мороженое не станет высококалорийной сладостью, способной причинить вам вред в долгосрочной перспективе.

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