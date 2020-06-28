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В Казахстане празднуют День работников связи и информации

В этот день был принят первый казахстанский закон о СМИ.

Фото : gov.kz28 июня 2020, 09:42

Сегодня, 28 июня, свой профессиональный праздник отмечают представители средств массовой информации Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Сначала этот праздник назывался День журналистики и праздновался в независимом Казахстане 10 мая. Потому, что в этот день давным-давно начала выходить первая казахскоязычная газета "Туркестан уаялытты газетiнiн".

Позже решили назначить журналистским праздником 28 июня, потому что в этот день был принят первый казахстанский закон о СМИ, который назывался Закон Казахской ССР "О печати и других средствах массовой информации".

Праздник получил название День печати, радио и телевидения и отмечался до 2012 года традиционно в последнее воскресенье июня. А согласно Указу Президента Республики Казахстан от 20 октября 2011 года его празднование было установлено на 28 июня, к тому же праздник получил и новое название — День работников связи и информации.

Сегодня все работники средств массовой информации Республики получают поздравления от коллег, друзей и руководства с профессиональным праздником, а Президент Казахстана объявляет благодарности и присуждает различные награды наиболее отличившимся из них.


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