Чем турист может заняться в космосе, рассказал космонавт Виноградов

Космонавт рассказал, что у выхода в открытый космос по сравнению с наблюдением через иллюминатор, есть свои прелести.

Герой России, космонавт Павел Виноградов рассказал, чем может заняться космический турист во время выхода в открытый космос, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Любоваться видами Земли, станции. Пофотографироваться. У нас много летало туристов, очень грамотных, со своими задачами, со своими интересными экспериментами. Может быть такой турист захочет просто посмотреть, покрасоваться, пофотографироваться, но я думаю, что к тому времени, как он соберется выйти в космос, появятся интересные задумки, задачи, эксперименты, - рассказал космонавт.

Он напомнил, что турист не сможет далеко отлететь о станции, как это делал Алексей Леонов или астронавты и космонавты во время тестирования "реактивных ранцев", поскольку сейчас космонавты для безопасности пристегиваются к поручням станции двумя карабинами. "Полетать не удастся", - сказал Виноградов.

Космонавт рассказал, что у выхода в открытый космос по сравнению с наблюдением через иллюминатор, есть свои прелести.

Это сложная и нематериальная субстанция. Когда вы имеете возможность не через иллюминатор, а своими глазами увидеть нашу Землю от Кавказа до Саян и дальше, вы вряд ли где-то еще такое сможете сделать. Это другие ощущения, здесь все другое. Адреналин, - отметил Виноградов.

В четверг РКК "Энергия" сообщила о подписании контракта с компанией Space Adventures на полёт двух туристов на "Союзе" на МКС в 2023 году. Планируется, что один из туристов совершит первый в истории выход в открытый космос с борта станции вместе с российским космонавтом. Как пояснил позже в Twitter президент компании Space Adventures Эрик Андерсон, контракта с конкретным туристом пока еще нет.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!