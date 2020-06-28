Эксперт рассказал, как сэкономить на коммунальных услугах

Установка пластиковых окон позволяет не расходовать тепло зимой.

Есть несколько способов, с помощью которых можно снизить расход ресурсов в квартире или доме, что в результате сокращает затраты на ЖКХ в полтора-два раза, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом рассказал генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.

Во-первых, нужно приучить себя оплачивать счета вовремя. Любая неуплата в срок приводит к начислению пеней или штрафам. Во-вторых, нужно устанавливать счетчики потребления (на электроэнергию, газ и воду).

При имеющихся тарифах по расходу вполне возможно таким образом снизить потребление. Например, без счетчика воды в частном доме потребление рассчитывается по коэффициентам (в зависимости от числа проживающих и площади полива). Установка счетчика позволяет без излишней экономии воды сократить стоимость платежей за воду минимум в два раза (даже летом, когда воды расходуется больше), - отметил эксперт.

Третий способ экономии – это установка энергосберегающих ламп и пластиковых окон.

Последнее необходимо, чтобы не допускать расхода тепла зимой. Даже регулярное мытье светильников и плафонов, а также штор на окнах позволяет экономить – ведь тогда дневной свет проникает в помещение лучше, а для освещения достаточно менее мощной лампочки, - добавил он.

Он также добавил, что не стоит пытаться незаконно подключаться к различным сетям. Во-первых, это может привести к аварии как в помещении, так и на линии. Во-вторых, такие действия грозят весьма солидными штрафами.

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