Киселев: Искать, творить и пробовать - вот рецепт успеха телеканала

Производство телепрограмм - дело не простое, творческое. Конечно же, нужны креатив, опыт, профессионализм.

Сегодня, 28 июня, в Казахстане отмечают День работников связи и информации. В жизни общества средства массовой информации всегда занимали важную роль. Газеты, журналы, телевидение, интернет-сайты... За последние годы популярность разных видов СМИ, их предпочтение в обществе, менялись. Сегодня считается, что сила - за интернет-контентом, а газеты и телевидение уходят в тень на фоне современных платформ. Но так ли это на самом деле? Умирает ли телевидение? Тяжело ли приходится ему сегодня? На эти вопросы сайту zakon.kz ответил Генеральный директор Первого канала "Евразия", основатель сайта zakon.kz и информационной системы "Параграф", заслуженный деятель Республики Казахстан Сергей Киселев.

- Сергей Владимирович, в начале разговора хочу поздравить Вас с профессиональным праздником!

- Спасибо. Пользуясь случаем, хочу поздравить с праздником журналистов, режиссеров, операторов, продюсеров, финансистов, руководителей – всех, кто принимает участие в создании контента и обеспечении деятельности казахстанских СМИ.

Последние полгода выдались для нас непростыми. Большинство моих коллег, наряду с врачами, полицейскими и государственными служащими, были и остаются сейчас на передовой борьбы с коронавирусом. Рискуя своим здоровьем, выполняют важнейшие задачи – информировать, образовывать, развлекать. Уверен, что придет время, и эта работа будет по достоинству оценена.

Отдельно хочу поздравить своих соратников - сотрудников zakon.kz, информационной системы "Параграф" и "Первого канала Евразия". Ребята, вы все большие профессионалы, герои и настоящие патриоты Казахстана. Я горжусь тем, что работаю с вами в одной команде!

- Спасибо! Но давайте поговорим о телевидении. Сейчас все больше и больше говорят о том, что телевидение умирает, а телезритель уходит в интернет, в соцсети. Что Вы думаете об этом?

- Когда появилось кино, все говорили о смерти театра. Когда появилось телевидение, говорили о смерти кино и театра. Но и кино и театр остались, и все это время прекрасно развиваются. Теперь вот говорят о "смерти" телевидения… Марк Твен на сообщение о своей смерти сказал знаменитую фразу: "Слухи о моей смерти несколько преувеличены". Это же могу сказать и про разговоры о смерти телевидения. Хоть социологи в своих измерениях и говорят об уменьшении количества людей, сидящих у телеприемников, классическое телевидение до сих пор остается самым массовым, самым недорогим и самым эффективным средством социальных коммуникаций. А с учетом аудитории, смотрящей телевизионный контент, размещенный в интернете, таковым телевидение будет оставаться еще долгие годы.

Да, по данным существующей системы измерений количество зрителей классического телевидения падает. Но давайте разберемся, что такое телевидение (телеканал), и как считается телесмотрение.

Телеканал, по большому счету, состоит из двух больших составляющих: службы производства и закупки контента, и службы выдачи этого контента в эфир. То есть, наполовину любой телеканал с его серверами, передатчиками и другой техникой - это транспортная среда для произведенного (купленного) контента. В течение последних 50 лет телевидение имело монополию на передачу звукового видеоизображения. Произведенный телеканалом контент можно было посмотреть только посредством телевизионного приемника (телевизора). Помните, как раньше пустели улицы городов, когда по телевизору показывали сериал? А как родители покупали газету с телепрограммой, подчеркивая в ней время выхода в эфир интересных программ, которые нужно обязательно посмотреть, и к указанному времени собирались у экрана телевизора? Это время безвозвратно ушло. С развитием техники, появлением кабельных и спутниковых сетей, мобильной телефонии и 4G, интернета и социальных сетей, способов доставки телевизионного контента стало намного больше. Сейчас контент, произведенный телеканалом, можно посмотреть в разном виде и разными способами, в прямом эфире, или в записи на сайте телеканала, в youtube, в социальных сетях, в мессенджерах. И когда говорят, что телеканалы теряют аудиторию, а телезритель уходит в интернет, это не совсем так. Ведь в интернете, помимо всего прочего, люди смотрят и контент, произведенный телеканалами. Есть большой вопрос с монетизацией контента, распространяемого по новым каналам. Но это тема отдельной беседы.

Теперь, как производится подсчет телесмотрения. Его проводит специальная организация, которая собирает фокусную группу (такую мини социологическую модель Казахстана), и методами социологических исследований определяет, какие телеканалы и какие конкретные телепрограммы смотрели телезрители. Но они измеряют только классический способ доставки контента – через телеприемники (телевизоры). Эти измерения не охватывают другие способы доставки телевизионного контента: сайт телеканала, youtube и другие стриминговые сервисы, социальные сети, мессенджеры. Если все упростить, сегодняшнюю проблему телеизмерений можно описать так: в одном из торговых центров города, у единственного открытого выхода, стоял человек и спрашивал у каждого выходящего посетителя, в какой магазин он заходил и какой товар покупал. Для экономии средств, полученные данные проецировались на все другие торговые центры города, так как предполагалось, что предпочтения у большинства покупателей одинаковые. Так было раньше. Сейчас в том торговом центре открыли еще три двери, но опрашивающий человек остался у одной. Собранные им данные показывают, что посетителей торгового центра стало меньше. Но разве это так? Разве его данные верны? Для того, чтобы точно это сказать, нужно вести опрос у каждой двери.

В Казахстане система телеизмерений финансируется телеканалами и крупными рекламными агентствами, в основном с целью продажи рекламы. И данные этих измерений пока признаются крупнейшими мировыми рекламодателями. Я согласен с коллегами, что сегодняшняя система телеизмерений устарела, погрешность измерений стала слишком большой и ей нужно меняться. Но эти новшества стоят денег. Телеканалы сейчас не готовы платить больше, да и в государственном бюджете вряд ли на это есть деньги. Но проблему нужно продолжать обсуждать, и искать пути решения, ведь трудные времена когда-то закончатся, и мы вернемся к этому вопросу.

- Но Вы же согласитесь, что стало больше не только способов доставки контента, но и его производителей, не связанных с телеканалами. Большое количество блогеров, вайнеров, тиктокеров выкладывают в сеть "видосы", просмотры которых зачастую не уступают просмотрам передач телеканалов. Как телеканалам конкурировать с ними?

- Да, я согласен с Вами. И это веяние времени, и результат цифровой технической революции, произошедшей на наших глазах. Революция дала огромному количеству людей колоссальные возможности проявить свои таланты и представить свои работы на суд миллионов потенциальных зрителей, минуя телеканалы. Мы видим много харизматичных, талантливых и креативных людей, у которых есть желание творить, выражать свою общественную позицию. Некоторые из них делают по-настоящему качественный продукт, и мы у них учимся, хоть это подчас совсем молодые ребята. Но одиночке не под силу создать многие вещи, которые может сделать большой коллектив телеканала. Например, масштабный вокальный конкурс, или ток шоу с большим количеством участников, или полноформатный выпуск новостей с собственными видеосюжетами и включениями с мест событий, или телевизионный сериал. Поэтому мы не конкурируем с блогерами, вайнерами, тиктокерами, а стараемся сотрудничать с ними, и это один из путей развития современного телевидения, и мы активно движемся в этом направлении. Да, эти люди не хотят работать за зарплату, дорожат своей свободой и не любят, когда ими командуют. Но мы стараемся находить точки соприкосновения и компромиссы. Понимая и принимая их принципы, желание свободно творить, работу стараемся строить так: предлагаешь что-то дельное, актуальное, креативное – вперед, работаем. Выдохся, нет идей, нет креатива – отдохни.

- Читал мнение одного из Ваших коллег о том, что темы, предлагаемые к освещению по госзаданию (а государственные СМИ работают по госзаданию), как правило, не могут дать высоких рейтингов. Мол "чернуха", показ сюжетов об убийствах, других громких и резонансные происшествиях, иностранных сериалов, делают рейтинг коммерческим каналам, а государственные телеканалы себе такого не позволяют, поэтому их рейтинговые показатели ниже. Вы согласны с этими утверждением? Как Вы оцениваете работу государственных телеканалов?

- Я бы не хотел давать оценок работе коллег, тем более "Первый канал Евразия" большей частью также является государственным. Могу сказать одно - руководители государственных телеканалов - профессионалы высочайшего класса. Другое дело, что у коммерческих телеканалов степень свободы намного больше, чем у государственных. Ну, и еще, справедливости ради, - иностранные сериалы показывают все каналы, как частные, так и государственные. И это нормально. Есть мнение, что "чернуха и хайп" смотрится телезрителем лучше. Отчасти это так, но наш опыт показывает, что и из "скучных тем" можно делать рейтинговые программы, хоть это сложнее. Вот яркий пример, наша программа "Сенат on-line", которая производится в рамках госзадания. Программа о работе Сената Парламента, какие уж тут "чернуха и хайп"? Но, применяя новые подходы, интересные сюжетные ходы, компьютерную графику, нашей команде удалось сделать эту программу интересной для телезрителя. Рейтинги "Сенат on-line" не уступают новостным программам, в которых бывают сюжеты и о преступлениях и о других резонансных происшествиях. Производство телепрограмм дело не простое, творческое. Конечно же, нужны креатив, опыт, профессионализм. Но еще нужно и везение. Иногда бывает, что и тема актуальная, где-то даже скандальная, и производственная группа профессиональная, и авторы талантливые, и все вроде продумали и просчитали, и должен получиться шедевр. А вот и нет! Не "заходит" программа телезрителю, не смотрит он ее, соответственно и рейтингов ожидаемых нет. Приходится программу закрывать и дальше искать, творить и пробовать, ошибаться, и опять искать. Только так можно добиться успеха, ведь современное телевидение это постоянное движение, постоянный поиск.

- Говорят, что телевидение "игрушка" дорогая. Сейчас, когда сокращаются рекламные доходы телеканалов, уменьшены средства, выделенные по госзаданию, как будет развиваться возглавляемый Вами канал?

- Вы правы, телевидение и телевизионное производство - высокозатратная отрасль. Кризис, вызванный падением цены на нефть и пандемией коронавируса, затронул всех, в том числе наш телеканал и наших рекламодателей. Но, тем не менее, как показывают телеизмерения, нам удается сохранять лидерство - мы остаемся самым популярным казахстанским телеканалом. Мы сохранили коллектив и обошлись без сокращений сотрудников, потому что команда Первого канала Евразия - главная ценность и основной актив предприятия. Но нам пришлось отказаться от ряда дорогостоящих проектов, и проектов, в аудиторных показателях и эффективности которых мы не уверены. Мы провели успешные переговоры с многими нашими партнерами и скорректировали цены на производимый и закупаемый контент. Мы очень активно работаем с рекламодателями, понимая их проблемы, вызванные кризисом, стараемся находить взаимовыгодные решения. Одним из таких решений стало заключение контракта с производителем продуктов питания об участии телеканала в доходах от продажи продуктов, в обмен на размещение рекламы. Это для нас новый опыт, можно сказать – эксперимент. Вообще, коммерческая реклама - второй по объему, после государственного финансирования, источник поступления средств в телеиндустрию. А для коммерческих каналов это основной источник финансирования. Я считаю, что государство должно активнее влиять на процессы, происходящие на этом рынке. Необходимо прекратить снижение объемов рекламы путем введения запретов. Более того, я считаю, что многие из введенных запретов нужно отменять. Например, запрет на рекламу пива и слабоалкогольных напитков. Ведь в свое время, этот запрет, под красивыми лозунгами, был пролоббирован крупными производителями этих товаров, как правило, транснациональными корпорациями, с целью не допустить на рынок новых местных производителей и их торговые марки. Но это тоже тема отдельного разговора.

- Осенью начнется новый телевизионный сезон. Будут ли какие-то новинки, сюрпризы? Что вы приготовили для телезрителей?

- Кое-что готовим. Помимо полюбившихся зрителю развлекательных и информационных программ, которые выйдут в обновленном виде, мы запускаем несколько новых проектов.

Осенью стартует реалити-шоу “Әкемізге тұзақ”. Наши герои – отцы семейств, которые считают, что домашние хлопоты мамы - ерунда. Вот мы и проверим! По условиям проекта папа на неделю остается дома с детьми и выполняет обязанности мамы, а мама отправляется на курорт.

В субботу вечером зрители увидят юмористическую программу "Қызық Live". Ее ведущие - всем известные юмористы и КВН-щики Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек.

В эфир выйдет социальный проект "Неке Сыры". На примерах реальных семей, живущих в браке по 10-15-20 лет, будут рассматриваться причины, приводящие к разводам, будем помогать разобраться в конкретных проблемах семьи и с помощью экспертов пытаться сохранить брак, находящийся на грани развода. Ведущая проекта Жулдыз Абдукаримова - жена Кайрата Нуртаса, мама 4-х детей, которая делится с героями программы также и своим жизненным опытом, расскажет о выстраивании отношений со свекровью.

В октябре выйдет в эфир 8-й сезон вокального супершоу Х-Фактор. Кастинг, прослушивание и отбор на которое идут уже сейчас. Но в этом году отбор участников происходит в режиме "удаленки", через интернет. И знаете, мы в этом процессе нашли много плюсов. У нас родилась пара интересных идей, воплощение которых обязательно увидят телезрители. Будет частично обновлен состав жюри.

Но не буду раскрывать все. Смотрите Первый канал Евразия, и все увидите сами!

Беседовал Кайрат Шайхиев

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