Рецепты блюд из тыквы

Осень – идеальное время для кулинарных экспериментов. Тем более, когда под рукой есть нарядный плод, будто пропитанный летним теплом. Zakon.kz делится простыми рецептами блюд из тыквы, которыми вы сможете порадовать всю семью.

Тыквенный крем-суп

Яркий овощной суп поможет вам согреться и поднимет настроение пасмурным днем.

Очистите тыкву, порежьте ее кубиками. Морковь потрите на терке, лук так же режем кубиками. В разогретое в кастрюле растительное масло отправляем лук, обжариваем несколько минут до легкого золотистого оттенка. Закидываем морковь, обжариваем смесь до мягкости моркови. Наконец – добавляем тыкву, заливаем все ингредиенты водой, накрываем посуду крышкой и варим на слабом огне, пока тыква не станет мягкой. После жидкость сливаем в другую емкость. Овощи пюрируем блендером, постепенно добавляя сливки и небольшое количество слитого ранее "бульона". Солим, перчим по вкусу. Подогреваем суп на плите. Готово! При желании в тарелку с угощением можно добавить магазинные или домашние сухарики.

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Тосты с печеной тыквой

Еще одно вкусное блюдо из тыквы. Хлеб обжаривается в тостере или на сухой сковороде, затем смазывается сливочным сыром. Сверху кусочками выкладывается запеченная тыква. Украсьте готовые бутерброды зеленью, небольшим количеством сыра и любимыми пряностями. Наслаждайтесь!

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Запеченные тыквы

Как приготовить это блюдо из тыквы, знают все, но можно сделать его оригинальней. Возьмите целые маленькие тыквы, срежьте верхушку и вычистите семена. Полость внутри натрите специями. Наполнить импровизированный "горшочек" можно чем угодно: фаршем, овощами, грибами. Главное – накрыть их верхушками-крышечками и запечь в духовке при температуре 180 градусов.

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Цукаты из тыквы

Этот вариант подойдет любителям полезных сладостей. Мякоть мелко нарезать. В большой посуде приготовить сахарный сироп: сахар со стаканом воды варится до загустения. Опустить кусочки тыквы в сироп, перемешать, варить 10 минут. После заготовку оставляют на сутки, а затем сцеживают сироп. Осталось выложить почти готовые натуральные конфеты на пергамент, посушить их пару дней и посыпать сахарной пудрой. Теперь вечерние чаепития станут еще приятнее.

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Рецепт вкусного блюда из тыквы в духовке

Если вы часто запекаете курицу, попробуйте такой способ. Тыква и куриное мясо режутся кубиками. В глубокой миске сырые ингредиенты смешивают, посыпают специями, поливают лимонным соком и медом. Оставляют "отдохнуть" и напитаться на полчаса. Далее смесь обжаривают до тех пор, пока мясо не побелеет. Побелело? Переложите все в форму для запекания и отправьте в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Более нежный вкус готовому блюду придаст соус из сливочного масла, смешанного с измельченным чесноком и зеленью.

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Драники

Быстро и вкусно! Привычный картофель можно заменить сладкой тыквой. Просто натрите ее на терке, смешайте с сырым яйцом и репчатым луком, добавьте муки, посолите и поперчите. Масса выкладывается ложкой на горячую сковороду и обжаривается, как обычно.

Карамельная тыква

Также простое блюдо из тыквы, а вдобавок - еще один вариант десерта. Крупные куски тыквы уложите в форму для выпечки, обильно смажьте сливочным маслом, щедро присыпьте сахаром и корицей. Запеките с одной стороны. Затем все то же самое проделайте с другой.

Каша

Для начала следует сварить крупу – например, пшенку. Потом нарезать тыкву, залить молоком, довести тыквенно-молочный "суп" до кипения и подержать около 10 минут на среднем огне. Его отправить в готовую крупу, добавить сахар и соль, варить, помешивая, пока будущая каша не станет густой. В конце блюдо ставят в горячую духовку и доводят до готовности около получаса.

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Фри

Опять же обходимся без картофеля. Тыква режется не слишком толстыми брусочками и отправляется в большое количество разогретого растительного масла. Готовая закуска равномерно посыпается солью и желаемыми специями.

Тыквенный латте

Простой, быстрый и необычный рецепт бодрящего напитка на случай, если "с молоком и сахаром" уже надоел. Заранее запеките в духовке и разомните кусочек тыквы – на выходе должно получиться две столовые ложки пюре. Смешайте кашицу с двумя стаканами холодного молока, корицей, молотым мускатным орехом и сахаром – желательно тростниковым. Смесь нужно подогреть, но не вскипятить, на слабом огне. В нее добавьте готовый кофе и немного ванили.