Рецепты блюд из тыквы
Тыквенный крем-суп
Яркий овощной суп поможет вам согреться и поднимет настроение пасмурным днем.
Очистите тыкву, порежьте ее кубиками. Морковь потрите на терке, лук так же режем кубиками. В разогретое в кастрюле растительное масло отправляем лук, обжариваем несколько минут до легкого золотистого оттенка. Закидываем морковь, обжариваем смесь до мягкости моркови. Наконец – добавляем тыкву, заливаем все ингредиенты водой, накрываем посуду крышкой и варим на слабом огне, пока тыква не станет мягкой. После жидкость сливаем в другую емкость. Овощи пюрируем блендером, постепенно добавляя сливки и небольшое количество слитого ранее "бульона". Солим, перчим по вкусу. Подогреваем суп на плите. Готово! При желании в тарелку с угощением можно добавить магазинные или домашние сухарики.
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Тосты с печеной тыквой
Еще одно вкусное блюдо из тыквы. Хлеб обжаривается в тостере или на сухой сковороде, затем смазывается сливочным сыром. Сверху кусочками выкладывается запеченная тыква. Украсьте готовые бутерброды зеленью, небольшим количеством сыра и любимыми пряностями. Наслаждайтесь!
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Запеченные тыквы
Как приготовить это блюдо из тыквы, знают все, но можно сделать его оригинальней. Возьмите целые маленькие тыквы, срежьте верхушку и вычистите семена. Полость внутри натрите специями. Наполнить импровизированный "горшочек" можно чем угодно: фаршем, овощами, грибами. Главное – накрыть их верхушками-крышечками и запечь в духовке при температуре 180 градусов.
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Цукаты из тыквы
Этот вариант подойдет любителям полезных сладостей. Мякоть мелко нарезать. В большой посуде приготовить сахарный сироп: сахар со стаканом воды варится до загустения. Опустить кусочки тыквы в сироп, перемешать, варить 10 минут. После заготовку оставляют на сутки, а затем сцеживают сироп. Осталось выложить почти готовые натуральные конфеты на пергамент, посушить их пару дней и посыпать сахарной пудрой. Теперь вечерние чаепития станут еще приятнее.
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Рецепт вкусного блюда из тыквы в духовке
Если вы часто запекаете курицу, попробуйте такой способ. Тыква и куриное мясо режутся кубиками. В глубокой миске сырые ингредиенты смешивают, посыпают специями, поливают лимонным соком и медом. Оставляют "отдохнуть" и напитаться на полчаса. Далее смесь обжаривают до тех пор, пока мясо не побелеет. Побелело? Переложите все в форму для запекания и отправьте в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Более нежный вкус готовому блюду придаст соус из сливочного масла, смешанного с измельченным чесноком и зеленью.
Фото: pixabay
Фото: pixabay
Драники
Быстро и вкусно! Привычный картофель можно заменить сладкой тыквой. Просто натрите ее на терке, смешайте с сырым яйцом и репчатым луком, добавьте муки, посолите и поперчите. Масса выкладывается ложкой на горячую сковороду и обжаривается, как обычно.
Карамельная тыква
Также простое блюдо из тыквы, а вдобавок - еще один вариант десерта. Крупные куски тыквы уложите в форму для выпечки, обильно смажьте сливочным маслом, щедро присыпьте сахаром и корицей. Запеките с одной стороны. Затем все то же самое проделайте с другой.
Каша
Для начала следует сварить крупу – например, пшенку. Потом нарезать тыкву, залить молоком, довести тыквенно-молочный "суп" до кипения и подержать около 10 минут на среднем огне. Его отправить в готовую крупу, добавить сахар и соль, варить, помешивая, пока будущая каша не станет густой. В конце блюдо ставят в горячую духовку и доводят до готовности около получаса.
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Фри
Опять же обходимся без картофеля. Тыква режется не слишком толстыми брусочками и отправляется в большое количество разогретого растительного масла. Готовая закуска равномерно посыпается солью и желаемыми специями.
Тыквенный латте
Простой, быстрый и необычный рецепт бодрящего напитка на случай, если "с молоком и сахаром" уже надоел. Заранее запеките в духовке и разомните кусочек тыквы – на выходе должно получиться две столовые ложки пюре. Смешайте кашицу с двумя стаканами холодного молока, корицей, молотым мускатным орехом и сахаром – желательно тростниковым. Смесь нужно подогреть, но не вскипятить, на слабом огне. В нее добавьте готовый кофе и немного ванили.
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