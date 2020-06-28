Ребенок без рук и ног родился в Индии

Ее хотят забрать для дальнейшего обследования.

Девочка в индийском штате Мадхья-Прадеш родилась без всех четырех конечностей, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Малышка появилась на свет 26 июня. По мнению врачей, ребенок родился с редким генетическим заболеванием - синдромом тетраамелии - которое вызывается мутациями в гене WNT3.

Синдром вызывает серьезные пороки развития различных частей тела. Во многих случаях легкие недоразвиты, что делает дыхание затрудненным или невозможным. Дети с синдромом тетраамелии часто появляются на свет мертворожденными или умирают вскоре после рождения из-за множественных пороков развития. Австралиец Ник Вуйчич и японец Хиротада Ототакэ - одни из самых известных из ныне живущих людей, страдающих синдромом тетраамелии.

Педиатр больницы Суреш Аггарвал заявил, что состояние ребенка удовлетворительное, девочка совершенно здорова. Другой педиатр Прабхакара Тивари сказал, что это первый подобный случай в его карьере. Ребенка хотят забрать для дальнейшего обследования, чтобы убедиться в том, что ее жизни ничто не угрожает.

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