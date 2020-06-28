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Пять алматинских выпускников-лейтенантов получат дипломы из рук Президента

Среди выпускников - представители Кыргызстана и Таджикистана.

Фото : Аида Бектурова28 июня 2020, 19:35

Торжественный выпуск молодых лейтенантов состоялся в Военном институте Сухопутных войск в Алматы, сообщает zakon.kz.

В этом году главную кузницу военных кадров окончили 390 лейтенантов. Среди выпускников 8 представителей Кыргызстана, 10 - Таджикистана, обучавшихся в рамках совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Дипломы об отличном окончании военно-учебного заведения из рук почетных гостей получили 30 лейтенантов. Имена этих выпускников золотыми буквами будут занесены на Доску отличников института.

Из рук Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан – Президента Республики Казахстан дипломы об отличном окончании получат пять лейтенантов - это Кыдыр Алибек; Алайдаров Шерзат, Нурумханов Газиз, Саду Ерсултан, Утеген Алмас.

В ходе торжественного мероприятия были награждены выпускники, проявившие профессионализм и мужество при выполнении задач по обеспечению режима ЧП и карантина в Алматы. Лейтенанту Мейрамбеку Найсекенову вручена ведомственная медаль "Ел корганы" II степени, Лейтенанты Бакберген Сыздык и Алибек Кыдыр награждены именными часами.


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