Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Футболисты казахстанского клуба недовольны урезанием зарплаты наполовину

Зарплаты игроков не превышают 200-400 тысяч тенге.

Фото : Pixabay29 июня 2020, 00:24

Футболистам и тренерам команды Первой лиги Казахстана "Байконуру" урезали зарплаты на 50 процентов, передает zakon.kz со ссылкой на meta-ratings.

При этом зарплаты игроков не превышают 200-400 тысяч тенге.

Коллектив отрицательно воспринял информацию о сокращении окладов, что отразилось на настрое "Байконура" на контрольные матчи с "Кайсаром". Одну из встреч фарм-клуб проиграл кызылординцам со счётом 0:9.

В следующем матче "Байконур" смог собраться и дал бой основной команде, уступив со счётом 3:5.

Чемпионат Казахстана возобновится 1 июля, в то время как матчи Первой и Второй лиг пройдут не ранее 1 августа.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты