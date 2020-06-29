Футболисты казахстанского клуба недовольны урезанием зарплаты наполовину

Зарплаты игроков не превышают 200-400 тысяч тенге.

Футболистам и тренерам команды Первой лиги Казахстана "Байконуру" урезали зарплаты на 50 процентов, передает zakon.kz со ссылкой на meta-ratings.

При этом зарплаты игроков не превышают 200-400 тысяч тенге.

Коллектив отрицательно воспринял информацию о сокращении окладов, что отразилось на настрое "Байконура" на контрольные матчи с "Кайсаром". Одну из встреч фарм-клуб проиграл кызылординцам со счётом 0:9.

В следующем матче "Байконур" смог собраться и дал бой основной команде, уступив со счётом 3:5.

Чемпионат Казахстана возобновится 1 июля, в то время как матчи Первой и Второй лиг пройдут не ранее 1 августа.

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