Футболисты казахстанского клуба недовольны урезанием зарплаты наполовину
Зарплаты игроков не превышают 200-400 тысяч тенге.
Фото : Pixabay29 июня 2020, 00:24
Футболистам и тренерам команды Первой лиги Казахстана "Байконуру" урезали зарплаты на 50 процентов, передает zakon.kz со ссылкой на meta-ratings.
При этом зарплаты игроков не превышают 200-400 тысяч тенге.
Коллектив отрицательно воспринял информацию о сокращении окладов, что отразилось на настрое "Байконура" на контрольные матчи с "Кайсаром". Одну из встреч фарм-клуб проиграл кызылординцам со счётом 0:9.
В следующем матче "Байконур" смог собраться и дал бой основной команде, уступив со счётом 3:5.
Чемпионат Казахстана возобновится 1 июля, в то время как матчи Первой и Второй лиг пройдут не ранее 1 августа.
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