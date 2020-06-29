Почему шашлык может вызывать онкологию, объяснила врач-диетолог

Мясо с огня, тем более в больших количествах, плохо отразится на организме и повысит не только риск рака, но и заболеваний пищеварительной системы.

Шашлык можно употреблять в пищу, но важно соблюдать меру, правильно его готовить и ответственно относиться к выбору мяса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

По ее словам, шашлык может быть достаточно диетическим, если приготовлен из мяса курицы или индейки, но при этом способствовать развитию онкологических заболеваний.

Важно помнить, что шашлык готовится на открытом огне. На него попадает, во-первых, все, что горит, — это сажа, она является канцерогеном и может повышать риск возникновения онкологических заболеваний, — объяснила специалист.

Привести к развитию рака может и горящий на мясе в процессе приготовления жир, поскольку в этом случае могут образоваться вредные транс-жиры, которые в большом количестве способны провоцировать онкологию.

Чтобы избежать опасностей, врач советует внимательно следить за процессом приготовления и не допускать образования корочки.

Эти соединения ускоряют процесс старения, они могут способствовать образованию свободных радикалов в организме, а это фактор развития онкологических заболеваний, — добавила она.

Доктор резюмировала, что важно не увлекаться шашлыком и не употреблять его слишком часто. Мясо с огня, тем более в больших количествах, плохо отразится на организме и повысит не только риск рака, но и заболеваний пищеварительной системы.

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