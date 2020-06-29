Митинг за расформирование полицейских управлений прошел в Торонто

По данным телеканала CBC, в нем приняли участие более тысячи человек.

Более тысячи человек приняли участие в митинге за расформирование полицейских управлений в Канаде из-за расизма, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Ммитингующие собрались на площади Натан-Филлипс. Они обвиняли полицейских в расизме, дискриминации чернокожих и коренных жителей страны. Одни собравшиеся требовали значительно сократить финансирование полиции, а некоторые заявляли о необходимости полного расформирования полицейских управлений, - сообщил телеканал CBC.

25 июня мэр Торонто Джон Тори сообщил, что полицейское управление этого крупнейшего мегаполиса Канады ожидает реформа.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в связи с проявлениями расизма в реформе нуждается вся канадская полиция, но конкретные сроки преобразований не называл. При этом он тогда отметил, что первостепенной мерой для улучшения ситуации должно стать оснащение полицейских нагрудными видеокамерами.

Акции протеста после фактического убийства в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, прошли и в некоторых городах Канады. 5 июня в Оттаве в такой акции принял участие премьер-министр. Вместе с протестующими Трюдо преклонил колено в память о Флойде. Глава правительства признал, что и в его стране существуют расовые проблемы.

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