547 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Казахстане

Всего в стране подтверждено 21327 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 28 июня 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 547 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 2,6 %) среди симптомных носителей, из них:

Восточно-Казахстанская область - 46 (6,6%), Актюбинская область - 51 (6,6%), Северо-Казахстанская область - 20 (5,6%), Павлодарская область - 35 (5,2%), Туркестанская область - 35 (4,4%), город Шымкент - 53 (3,4%), Акмолинская область - 15 (3,3%), Западно-Казахстанская область - 42 (3,0%), Кызылординская область - 19 (3,0%), Алматинская область - 20 (2,9%), Костанайская область - 12 (2,6 %), Карагандинская область - 43 (2,0%), Жамбылская область - 13 (1,9%), город Нур-Султан - 72 (1,9 %), город Алматы - 54 (1,5%), Мангитауская область - 6 (1,3%), Атырауская область - 11 (0,7%).

Всего в стране подтверждено 21327 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 3788,

в городе Алматы - 3716,

в Карагандинской области - 2219,

в Атырауской области - 1617,

в городе Шымкент - 1609,

в Западно-Казахстанской области - 1431,

в Туркестанской области - 832,

в Актюбинской области - 828,

в Восточно-Казахстанской области - 742,

в Павлодарской области - 709,

в Алматинской области - 701,

в Жамбылской области - 683,

в Кызылординской области - 653,

в Мангистауской области -478,

в Акмолинской области - 472,

в Костанайской области - 471,

в Северо-Казахстанской области - 378.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!