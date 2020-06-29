Шесть признаков того, что вашу машину хотят угнать

На эти мелочи или странности легко не обратить внимания. Но если они повторяются - стоит задуматься.

Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин назвал шесть признаков готовящегося угона автомобиля, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В частности, по его словам, злоумышленники, прежде чем угнать автомобиль, обычно стараются его "проверить".

Как подавляющее большинство мошеннических действий, угон может начинаться с телефонных звонков, рассказал эксперт. "Их цель - выяснить, как защищена ваша машина. Ваши контакты могут найти через различные базы, доступные преступникам", - пояснил он.

Милешкин добавил, что задача преступников несколько упрощается, если владелец выложил объявление о продаже своего автомобиля.

Злоумышленники могут использовать и "фейковые" просьбы о помощи. "Оставленная без присмотра машина - легкая добыча, ради которой, возможно, и затеян спектакль", - предупредил эксперт.

Очень важный сигнал - нестандартно срабатывающая сигнализация, заметил Милешкин. По его словам, никто не застрахован от обычных "глюков" электроники, однако это все же можно считать поводом для беспокойства.

Внезапные тревоги, постановка или снятие с охраны не с первого раза, любые отклонения от привычного уклада могут свидетельствовать о том, что машину "прощупывают", - отметил эксперт, добавив, что следует насторожиться, если такое повторяется регулярно.

Другим признаком возможного угона является случай, если владелец обнаружил свой автомобиль незапертым.

Не спешите грешить на ранний склероз<…>. Не исключена работа угонщиков. Возможно, они просто примериваются к вашей машине, ищут подходы и слабые места. Или их спугнули, не дав довести дело до конца, - пояснил Милешкин.

Еще одним признаком эксперт назвал "метки" на машинах, которые долго находятся на одном месте.

Простейший способ проверить, есть ли надзор, - подсунуть под дворник или в зазор двери какую-нибудь брошюру, положить на кузов ветку. Если владелец "активен", мусор быстро исчезнет. Нет - угонщики воспримут это как знак к безопасной работе, - заявил он.

Кроме того, сигнализируют о подготовке к угону любые следы вмешательства, оставшиеся на кузове.

Например, отогнутый подкрылок подсказывает о поисках подступов в подкапотное пространство с дополнительными замками… О том же свидетельствуют поврежденные личинки замков. А прорези в неожиданных местах - отнюдь не выходка хулиганов, а попытка добраться до электронных блоков, - заявил эксперт.

По его словам, любой из признаков, описанных выше, может оказаться локальным сбоем или хулиганской выходкой. "Реагировать на каждый "из всех орудий" - паранойя. И все же осторожность не повредит", - заключил Милешкин.

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