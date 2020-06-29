Испытание вакцины от коронавируса на военнослужащих проходит в России

Клинические испытания планируется завершить до конца июля этого года.

В России продолжается испытание вакцины от коронавируса. 23 июня ее ввели второй группе добровольцев, состоящей из двадцати военнослужащих, передает zakon.kz.

Вторая группа получает препарат в бустерном варианте – через три недели после первой вакцинации им по показаниям будет введен второй компонент вакцины, пишет "Красная звезда".

Издание отмечает, что состояние здоровья всех участников эксперимента хорошее.

Состояние отличное, после введения вакцины чувствую себя хорошо. Эмоциональное состояние на подъеме, – сообщает капитан медицинской службы доброволец Артур. – По окончании процедуры испытывал чувство радости, что наконец-то прошел вакцинацию после томительных дней ожидания.

Курсант выпускного курса Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова доброволец Наталья рассказала, что волнения нисколько не было, морально была готова, настроена, поэтому на вак­цинацию заходила спокойно, без страха и с тем же настроением вскоре вернулась в па­лату.

Больно не было, страшно не было, все как обычно. Состояние здоровья, как и прежде, остается в норме – самочувствие прекрасное. Никаких изменений после вакцинации не почувствовала, хоть сейчас готова в бой, - говорит она.

По словам молодых людей, желание помочь людям толкнуло их пойти на риск.

Военнослужащий по контракту доброволец Артур:

На мой взгляд, испытание нового препарата – пусть и небольшой, но подвиг со стороны всех добровольцев.

Добровольцы надеятся, что успешное испытание вакцины позволит ей уйти в массы, и тогда прекратится повальное заболевание КВИ.

Мы шли к этому, осознавая, что испробуем новый препарат на себе, но в итоге докажем, что он безопасен. Испытав вакцину, мы окажем большую помощь медицине, и в дальнейшем это поможет спасти много жизней, – рассказывает доброволец Наталья.

Участники клинических испытаний находятся на изоляции, под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов, имеющих опыт проведения клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин. По результатам осмотра добровольцев и мониторинга лабораторных показателей каких-либо осложнений или побочных реакций не наблюдается.

"Мы регулярно проводим медицинский осмотр добровольцев первой и второй групп, которые получили вакцину против коронавируса COVID-19. Самочувствие их хорошее, активных жалоб не предъявляют. Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания – в пределах нормы. Каких-либо нежелательных явлений после введения вакцины на данный момент не отмечено", – сообщает врач анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ им. Н.Н. Бурденко Олег Чихляев.

Испытания российской комбинированной векторной вакцины, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, проводятся совместно с Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Первая группа добровольцев была провакцинирована 18 июня. Девяти участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти – второй.

Доклинические испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных проведены в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

Клинические испытания планируется завершить до конца июля этого года.

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