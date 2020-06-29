Болельщики напали на футболистов прямо на поле в Венгрии

Причиной стал вылет клуба из элитного дивизиона чемпионата страны.

Самый узнаваемый футбольный клуб Венгрии "Дебрецен" закончил сезон на предпоследнем месте в национальном чемпионате и вылетел в первую лигу. Это взбесило болельщиков, которые сразу по окончании заключительного матча национального первенства выбежали на поле и устроили анархию, передает zakon.kz.

Поклонники клуба от обиды начали снимать футболки с уставших игроков, порой применяя силу к тем игрокам, кто отказывался делать это. Несмотря на призывы диктора по стадиону не причинять боль футболистам, фанаты не унимались. Ни полицейские, ни персонал не могли справиться с разгневанной толпой, но когда спустя 80 секунд после начала инцидента на поле появились экипированные силовики в касках, болельщики быстро и добровольно покинули поле и вернулись на трибуны.

С этого момента других инцидентов зафиксировано не было.

"Дебрецен" - семикратный чемпион Венгрии. В сезоне-2018/19 после бронзы в чемпионате Венгрии выступал во втором квалификационном раунде Лиги Европы с итальянским "Торино".А в сезоне-2009/10 венгерский клуб вышел через квалификационные раунды в групповую стадию Лиги чемпионов, где играл с "Ливерпулем", "Фиорентиной" и "Лионом".

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