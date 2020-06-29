Еще пять человек умерли от коронавируса в Казахстане

Итого в стране зарегистрировано 183 случая с летальным исходом.

Зарегистрированы 5 случаев с летальным исходом от КВИ, сообщает zakon.kz.

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Западно-Казахстанской области - женщина 1952 года рождения;

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Мангистауской области - женщина 1942 года рождения;

Акмолинской области - мужчина 1967 года рождения;

Восточно-Казахстанской области - мужчина 1958 года рождения

Актюбинской области - женщина 1962 года рождения

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Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

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Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 183 случая с летальным исходом

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