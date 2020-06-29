Студенты устроили беспредел на трассе в Туркестанской области

Их привлекли к административной ответственности.

Привлечены к ответственности участники кортежа, устроившие беспредел на дорогах в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

Ранее в социальной сети facebook было размещено видео с кортежем из нескольких автомашин, грубо нарушающих ПДД.

Очередной кортеж куролесит на дорогах. Нарушители карантина и ПДД предусмотрительно сняли номера с машин. Но на некоторых все же видно, что это автомобили с номерами Туркестанской области. Эти кадры уже несколько часов распространяются в социальных сетях. Судя по комментариям, это происходит в Толебийском районе. Кажется, это пример того, как население региона следует рекомендациям санврача и заботится о своем здоровье. Я уж молчу о грубейших нарушениях ПДД. Ждем реакции полиции, – написал автор поста.

Как сообщили в полиции, личности правонарушителей уже установлены и к ним приняты административные меры.

По информации официального сайта МВД РК, при проверке установлено, что инцидент произошел в Толебийском районе Туркестанской области. Нарушителями оказались студенты одного из колледжей Шымкента, которые через Толебийский район направлялись в Казыгуртский район.

В итоге полицейскими установлены двое водителей Mercedes. Их привлекли к административной ответственности в соответствии со ст.593 "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов" и 601 "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и разметками на проезжей части дороги" КоАП РК. Также установлены водители автомобилей Лада и ВАЗ, чьи автомашины будут водворены на штрафстоянку.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!