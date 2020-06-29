В Казахстане потратят 18 млрд тенге на соцпроекты

Всего запланировано реализовать 2 тысячи социальных проектов.

Министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева на отчетной встрече с населением в СЦК рассказала о суммах информационного госзаказа на социальные проекты, передает корреспондент zakon.kz.

Ежегодно увеличиваются объемы финансирования социальных проектов в рамках государственного социального заказа и грантового финансирования. К примеру, с 2016 года грантовое финансирование увеличилось в более чем 9 раз, с 208 млн до 1,9 млрд тенге. В рамках госсоцзаказа в текущем году госорганами планируется реализовать свыше 2 тысяч социальных проектов на общую консолидированную сумму почти 18 млрд тенге, - сообщила Балаева.

По ее словам, для обеспечения системного развития гражданского общества министерством при активном участии неправительственного сектора были выработаны комплексные меры и включены в проект Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан до 2025 года, который сейчас находится на согласовании в государственных органах.

В рамках данной Концепции предусмотрены системные меры для создания институциональных основ гражданского развития. Прежде всего, это законодательные инициативы по внесению дополнений и изменений в нормативные акты об общественных советах, волонтерстве, благотворительности, медиации, некоммерческих организациях, государственном социальном заказе. В их разработку активно вовлечены представители неправительственного сектора и экспертного сообщества, - заключила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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