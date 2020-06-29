Актуальную информацию о COVID-19 можно узнать на сайте акимата Нур-Султана

На странице представлена информация, где можно пройти тест на наличие (отсутствие) COVID-19, адреса лабораторий и т.д.

В городе действует круглосуточная "горячая линия", передает zakon.kz.

По информации официального сайта акимата Нур-Султана, сайт для своевременного информирования запустил страницу на которой можно узнать официальные данные по коронавирусной инфекции.

На странице можно узнать последние новости о ситуации с COVID-19, режиме и условиях работы магазинов и других объектов торговли, учебных заведений, транспорта, культовых учреждений (мечети и церкви), учреждений культуры и спорта и другую полезную информацию.

Помимо этого, на странице представлена информация, где можно пройти тест на наличие (отсутствие) COVID-19, адреса лабораторий, как вести себя в режиме самоизоляции, осуществлять лечение дома под наблюдением врачей, узнать наличие лекарственных средств и медицинских препаратов в аптеке.

Горячая линия по коронавирусу (круглосуточно) +7 (7172) 76-80-43; 1406; 109.

Телефон для вызова скорой помощи 103.

Стать волонтером +7 701 356-22-96; служба психологической поддержки +7 (7172) 20-10-90, +7 771 996-09-27, +7 702 172-61-39; стать донором плазмы крови +7 771 377-91-10 (регистратура), +7 702 091-18-60 (регистратура), +7 (7172) 54-32-38 (телефон доверия).

Если вы остались без работы +7 (7172) 57-88-88 — позвонить — выбрать цифру необходимой услуги — связаться со специалистом.

По состоянию на 29 июня в Нур-Султане зарегистрировано 3 788 случаев, количество выздоровевших – 2 721, летальных случаев – 61.

Любое использование материалов допускается при наличии активной гиперссылки на официальный сайт города Нур-Султан http://astana.gov.kz/ru/news/news/23458

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