Семейно-бытовое насилие: наказывать хотят не только агрессоров, но и госорганы

Только в период пандемии коронавируса на 20-25% увеличилось количество случаев бытового насилия.

На отчетной встрече с населением в СЦК министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева рассказала о мерах, принимаемых по предупреждению насилия в семейно-бытовой сфере. По инициативе депутатов Мажилиса разработан законопроект, который определяет меры ответственности госорганов, отвечающих за эту сферу, а также меры ответственности агрессоров и работу по профилактике насилия в семейно-бытовой сфере, передает корреспондент zakon.kz.

Действительно, это очень важный и актуальный вопрос. Статистика в этом направлении неуклонно растет. Только в период пандемии коронавируса на 20-25% увеличилось количество случаев бытового насилия. По сведениям Генеральной прокуратуры, неуклонный рост идет с 2017 года, где количество правонарушений в семейно-бытовой сфере было 446 случаев, а уже в 2019 году составило более 1 тысячи. Особенно возросло количество в карантинный период, поэтому с учетом актуальности этого вопроса нами он обсужден на заседании круглого стола с экспертами, которые внесли четкие предложения и рекомендации, - сказала Балаева.

При этом она отметила, что очень важно, чтобы эти меры были законодательно закреплены.

Поэтому в настоящее время Мажилисом по инициативе некоторых депутатов разработан законопроект, который как раз-таки определяет меры ответственности госорганов, отвечающих за эту сферу, меры ответственности агрессоров, а также работу по профилактике насилия в семейно-бытовой сфере. Конечно, это мировая проблема, поэтому, на мой взгляд, требует консолидации усилий не только госорганов, но и всех институтов гражданского общества. В этом направлении работа НПО проводится. Полагаю, все эти меры позволят, если не искоренить, то намного снизить факты бытового насилия, - заключила министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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