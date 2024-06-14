В МВД подробно рассказали о законе о бытовом насилии

Не первый год в Казахстане пытаются найти решение проблемы бытового насилия. В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) отмечают, что количество случаев насилия в семье с каждым годом уменьшается, но не так значительно, как хотелось бы, сообщает Zakon.kz.

Вызовы полиции по фактам семейно-бытового насилия:

в 2020 году – 179 096,

в 2021 году – 155 177,

в 2022 году – 115 526,

в 2023 году – 99 026,

за 4 месяца 2024 года – 28 189.

Количество уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере (нанесение тяжкого вреда здоровью и убийства):

в 2020 году – 1071,

в 2021 году – 1022,

в 2022 году – 935,

в 2023 году – 923.

В МВД напомнили, что в 2023 году в закон были внесены поправки. Речь идет о переходе к выявительной системе, когда для привлечения агрессора к ответу не требуется заявление жертвы.

"У нас резко увеличилось количество лиц, привлеченных к ответственности за совершение административных правонарушений в бытовой сфере. При этом количество самих вызовов на семейные скандалы снизилось на 20%, а количество преступлений в бытовой сфере – на 11,5%". Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров

Каждому преступлению предшествуют годы побоев, издевательств и унижений жертвы. Такое деяние правоохранители квалифицируют, как истязание.

"У меня на практике уже третье истязание. Сложность заключается в том, что жертва преступления обращается спустя некоторое время, когда уже сошли побои. Но, в принципе, если женщина обращалась на канал "102" несколько раз, то этого нам достаточно для квалификации деяния подозреваемого". Cтарший следователь по особо важным делам Следственного управления ДП Астаны Алима Жамалиева

В октябре 2023 года депутаты Сената приступили к разработке закона о защите прав женщин и обеспечении безопасности детей. 14 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал этот закон. И по новому закону истязание – это не только повторные, систематические побои. Теперь истязанием будет даже однократное насилие, совершенное с особой жестокостью и издевательствами.

Правоохранители говорят, что новый закон не только о наказании – за насилие наказывали и раньше, если этого хотела жертва. Новый закон – о предупреждении тяжких последствий агрессии в семье и быту. Например, теперь суды могут устанавливать особые требования к поведению правонарушителя – принудить агрессора к получению психологической помощи: научиться управлять гневом и злостью, запретить контакт с потерпевшим или проживание с ним, даже если квартира принадлежит агрессору. Закон называется "О поправках по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". Означает ли это, что закон будет защищать только женщин и детей?

"Почему он так называется? Если проанализировать практику, то в 80% случаев насилия в семье жертвами становятся женщины. Из-за этого так называется. Но закон защищает и права мужчин. Мы говорим о том, что принцип нулевой терпимости распространяется на всех граждан и на все места. И уже простая обычная бытовая драка на улице среди даже знакомых или незнакомых влечет уголовную ответственность". Ренат Зулхаиров

Вторая часть закона посвящена безопасности детей. Довольно часто преступления против половой неприкосновенности являются частью семейно-бытового насилия. По новому закону тот, кто совершил жестокое и шокирующее преступление против детей – изнасилование, убийство, насильственные действия сексуального характера, будет навсегда исключен из общества.

"Альтернативой наивысшей меры наказания убийц-педофилов малолетних детей является пожизненное лишение свободы. Других альтернатив, мер наказания не имеется. Сложно расследовать сексуальные преступления против половой неприкосновенности женщин и детей, особенно малолетних детей. Зачастую малолетние очень плохо идут на контакт. Если в дальнейшем следователю получается наладить с ними контакт, мы продолжаем наше досудебное расследование". Алима Жамалиева

Затронута тема и травли детей. За недонесение в полицию о фактах буллинга и любых других преступлений в отношении детей также предусмотрена ответственность. Учителя, врачи, соседи – любой, кто стал свидетелем или подозревает совершение преступления, обязан сообщить об этом в полицию.

В новый закон также внесена поправка об ответственности за высадку ребенка из общественного транспорта как часть мер по обеспечению безопасности детей. В целом новый закон усиливает ответственность взрослых, прежде всего родителей, за безопасность детей.

В МВД заключили, что только время покажет, готово ли казахстанское общество измениться в этом направлении.

7 июня 2024 года Министерство внутренних дел Казахстана (МВД) в очередной раз обратилось к водителям. В заявлении отмечен призыв неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения (ПДД).

