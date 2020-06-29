Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Я не сторонник запретительных мер - Аида Балаева об анонимных telegram-каналах

Жесткие меры, по словам главы МИОР, будут применяться в случае, если информация будет угрожать национальной безопасности.

Фото : 365info.kz29 июня 2020, 12:56

Министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева высказалась о деятельности анонимных telegram-каналов, распространяющих фейковую информацию, передает корреспондент zakon.kz.

Считаете ли вы, что необходимо запретить деятельность анонимных telegram-каналов, распространяющих "неудобную" информацию о ситуации в нашей стране?- озвучили вопрос журналиста на брифинге в СЦК.

Отвечая на него, министр заверила, что не сторонник запретительных мер, но, если дело касается деструктивной информации, угрожающей национальной безопасности, то будут приниматься жесткие меры.

Их (анонимных telegram-каналов) сейчас очень много. Если конкретно к вопросу, я не сторонник запретительных, тотальных запретительных мер. Причем, если это касается критики в отношении меня, в отношении моих коллег. Но, если, конечно, дело касается деструктивной информации, которая угрожает национальной безопасности, конечно, государством будут приниматься жесткие меры согласно законодательству, - сказала глава МИОР.

Тамила Языкова, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты