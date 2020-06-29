Я не сторонник запретительных мер - Аида Балаева об анонимных telegram-каналах
Жесткие меры, по словам главы МИОР, будут применяться в случае, если информация будет угрожать национальной безопасности.
Фото : 365info.kz29 июня 2020, 12:56
Министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева высказалась о деятельности анонимных telegram-каналов, распространяющих фейковую информацию, передает корреспондент zakon.kz.
Считаете ли вы, что необходимо запретить деятельность анонимных telegram-каналов, распространяющих "неудобную" информацию о ситуации в нашей стране?- озвучили вопрос журналиста на брифинге в СЦК.
Отвечая на него, министр заверила, что не сторонник запретительных мер, но, если дело касается деструктивной информации, угрожающей национальной безопасности, то будут приниматься жесткие меры.
Их (анонимных telegram-каналов) сейчас очень много. Если конкретно к вопросу, я не сторонник запретительных, тотальных запретительных мер. Причем, если это касается критики в отношении меня, в отношении моих коллег. Но, если, конечно, дело касается деструктивной информации, которая угрожает национальной безопасности, конечно, государством будут приниматься жесткие меры согласно законодательству, - сказала глава МИОР.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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