Я не сторонник запретительных мер - Аида Балаева об анонимных telegram-каналах

Жесткие меры, по словам главы МИОР, будут применяться в случае, если информация будет угрожать национальной безопасности.

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Министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева высказалась о деятельности анонимных telegram-каналов, распространяющих фейковую информацию, передает корреспондент zakon.kz. Считаете ли вы, что необходимо запретить деятельность анонимных telegram-каналов, распространяющих "неудобную" информацию о ситуации в нашей стране?- озвучили вопрос журналиста на брифинге в СЦК. Отвечая на него, министр заверила, что не сторонник запретительных мер, но, если дело касается деструктивной информации, угрожающей национальной безопасности, то будут приниматься жесткие меры. Их (анонимных telegram-каналов) сейчас очень много. Если конкретно к вопросу, я не сторонник запретительных, тотальных запретительных мер. Причем, если это касается критики в отношении меня, в отношении моих коллег. Но, если, конечно, дело касается деструктивной информации, которая угрожает национальной безопасности, конечно, государством будут приниматься жесткие меры согласно законодательству, - сказала глава МИОР. Тамила Языкова, Нур-Султан

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