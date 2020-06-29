Автомобиль чуть не сбил ребенка в коляске в Алматы

Женщина успела затянуть коляску в сторону.

В Алматы в районе проспекта Абая и улицы Байтурсынова произошло ДТП, передает корреспондент zakon.kz.

Водитель Chevrolet Aveo высаживал пассажиров у тротуара на автобусной полосе. Один из них уже открыл дверь и собирался выходить, когда сзади в Chevrolet врезался Subaru Impreza. Удар был такой силы, что пассажир вылетел с салона на улицу.

Chevrolet отбросило, а Subaru вылетел через тротуар в отделение банка. В момент ДТП у банка стояли люди. Женщина успела оттянуть коляску в сторону, ей помог мужчина, который затем споткнулся из-за отлетевшей урны.

Как рассказал водитель Subaru, он ехал по средней полосе. В один момент на его ряд резко выехал другой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, мужчина резко вывернул вправо и столкнулся с припаркованным Chevrolet Aveo. "Подрезавший" Subaru водитель скрылся, однако его сняли камеры.

В аварии пострадали два пассажира Chevrolet Aveo.

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