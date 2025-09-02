В Алматы подростки на самокате сбили коляску с младенцем

В Казнете распространяют видео, как по одной из узких дорог в Алматы двое подростков на самокате наезжают на коляску с младенцем. К счастью, малыш не пострадал. Также в пресс-службе Департамента полиции (ДП) озвучили Zakon.kz и другие детали инцидента.

Стражи порядка 2 сентября 2025 года уточнили, что несовершеннолетних нарушителей нашли.

Их привлекли к административной ответственности за нарушение правил пользования средствами индивидуальной мобильности, а их родителей – за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Кроме того, как с детьми, так и с их родителями была проведена профилактическая и праворазъяснительная работа.

"Им даны разъяснения о недопустимости подобных нарушений, усилении контроля и возможных последствиях". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

В мае 2025 года произошла похожая ситуация. Тогда самокатчик наехал на пешехода на пересечении ул. Алтынсарина и пр. Абая. В результате дорожно-транспортного происшествия горожанка получила травму.