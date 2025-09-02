#АЭС в Казахстане
События

В Алматы подростки на самокате сбили коляску с младенцем

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 14:44 Фото: Zakon.kz
В Казнете распространяют видео, как по одной из узких дорог в Алматы двое подростков на самокате наезжают на коляску с младенцем. К счастью, малыш не пострадал. Также в пресс-службе Департамента полиции (ДП) озвучили Zakon.kz и другие детали инцидента.

Стражи порядка 2 сентября 2025 года уточнили, что несовершеннолетних нарушителей нашли.

Их привлекли к административной ответственности за нарушение правил пользования средствами индивидуальной мобильности, а их родителей – за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Кроме того, как с детьми, так и с их родителями была проведена профилактическая и праворазъяснительная работа.

"Им даны разъяснения о недопустимости подобных нарушений, усилении контроля и возможных последствиях".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 14:44
Полицейские Алматы встали на электросамокаты

В мае 2025 года произошла похожая ситуация. Тогда самокатчик наехал на пешехода на пересечении ул. Алтынсарина и пр. Абая. В результате дорожно-транспортного происшествия горожанка получила травму.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
